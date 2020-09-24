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На конференции СNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» ИТ-компания «КОРУС Консалтинг» представит платформу для управления документами «Спутник ECM»

Интеграция Бизнес-приложения

На конференции СNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» ИТ-компания «КОРУС Консалтинг» представит собственную разработку, платформу для управления документами «Спутник ECM». С помощью ИТ-решения компании могут автоматизировать работу с входящей и исходящей, внутренней и договорной документацией, а также обработку обращений граждан и контроль над исполнением поручений. Все эти возможности – в одной системе, разработанной в полном соответствии требованиям политики импортозамещения.

«Спутник ECM» обладает богатой функциональностью и использует самые современные технологии, что позволяет полностью исключить бумажный документооборот из внутренних бизнес-процессов. Платформа отказоустойчива, обладает хорошими параметрами по быстродействию и производительности, а также безграничными возможностями масштабирования – более 100 тысяч пользователей. «Спутник ECM» – платформа Enterprise-уровня, ориентированная на достаточно крупные внедрения. Однако это не мешает, использовать ее в предприятиях малого и среднего бизнеса.

«КОРУС Консалтинг» планомерно развивает инструменты настройки ИТ-решения «Спутник ECM». Летом этого года ИТ-компания обновило рабочее пространство пользователей: добавились конструкторы виджетов и преднастроенные шаблонов дашбордов и профилей пользователей. В сентябре «КОРУС Консалтинг» представил новый набор конструкторов «Спутник ECM». Теперь пользователи могут самостоятельно создавать или модифицировать компоненты бизнес-процесса: справочники, карточки документов и маршруты – и добавлять их в систему в виде пакетов обновлений, без перезагрузки решения.

В следующем релизе, уже в 2021 году, «КОРУС Консалтинг» планирует выпустить версию с расширенными возможностями API платформы и визуальным конфигуратором сервисов интеграции, а также добавить инструменты для визуальной настройки отчетов.

Среди наиболее крупных проектов – внедрение платформы «Спутник ECM» в Фонде социального страхования и правительстве Свердловской области, а также интернет-гипермаркете «Утконос».



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