«Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке»

ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Авандок» — российская low/no-code платформа для управления электронными документами, бизнес-процессами и корпоративным контентом.

Новый модуль платформы «Авандок диск» — частное облачное хранилище, которое разворачивается в контуре организации. Его основное назначение – централизованное хранение и использование контента, создаваемого сотрудниками вне производственных систем (презентации, видео, графика, электронные таблицы и прочее). «Авандок диск» позволяет загружать файлы, редактировать в сторонних приложениях, предоставлять доступ с разграничением прав (редактирование, просмотр, удаление), поддерживать версионность, создавать иерархическую структуру каталогов и подписывать файлы с помощью электронной подписи.

В новой версии существенно переработан модуль «Совещания», который позволяет организовывать встречи. Теперь все мероприятия, связанные с организацией, проведением и оформлением результата совещания представлены в виде единого сквозного процесса. Стандартный маршрут включает следующие этапы: формирование и согласование повестки, корректировку сроков и состава вопросов инициатором в случае необходимости, подтверждение состава участников, регистрация, формирование протокола с возможностью редактирования исполнителем. Затем согласование и подписание протокола с использованием электронной подписи, рассылка участникам прошедшего мероприятия, а также исполнение и контроль поручений. По мере выполнения каждого мероприятия заинтересованные участники получат соответствующие уведомления.

Модуль «Контрагенты» теперь не просто справочник, значения которого можно использовать в рамках работы с договорными документами, а решение с многоэтапным маршрутом согласования и утверждения. Карточка контрагента включает исчерпывающую информацию об основных и банковских реквизитах, текущем статусе, контактных лицах, связанных дочерних и аффилированных организациях. Появилась возможность приложить сканы или электронные версии учредительных и иных документов, требующихся для оценки контрагента. Маршрут согласования может включать проверку юридическими и финансовыми службами, отделом безопасности. В случае необходимости состав этапов согласования может быть расширен с помощью встроенного в платформу конструктора.

Обновленный модуль «Доверенности» полностью реализован на инструментах конструктора и, как и в предыдущей версии, предоставляет возможность согласовывать и подписывать доверенности как в бумажном, так и в электронном виде. Карточка доверенности содержит основные атрибуты, в том числе список поверенных, сроки, перечень полномочий и др. По мере приближения срока действия доверенности автоматически меняются статусы и отправляются уведомления.

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Таск-трекер платформы получил функцию автоматического расчета рейтинга запроса или задачи в зависимости от категории клиента и/или партнера, плановых трудоемкости и сроков реализации. Данный алгоритм позволил команде «Авандок», использующей собственный продукт в своей ежедневной деятельности, по-новому подойти к планированию релизов и обеспечить их выпуск с наиболее востребованной функциональностью.

«Мы продолжаем развивать систему как инструмент для широкого спектра задач бизнеса и в ближайшее время представим новый модуль — “Авандок CRM”. Это позволит расширить границы использования платформы “Авандок” по организации сквозных процессов, в том числе для выстраивания эффективной работы с заявками, услугами и взаимодействия с клиентами и партнерами», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1000 сотрудников.