Подтверждена совместимость СЭД и РЕД ОС

«Ред софт» и «Корус консалтинг ДМ» в целях развития технологического партнерства протестировали на совместимость свои продукты. В ходе испытаний была подтверждена корректность работы системы электронного документооборота СЭД «Спутник» производства «Корус консалтинг ДМ» на российской операционной системе РЕД ОС производства «Ред софт». По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости.

СЭД «Спутник» - система электронного документооборота, полностью разработанная на компонентах СПО. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3486). Реализует процессы обработки обращений граждан, входящих, исходящих, организационно-распорядительных и договорных документов. Поддерживает работу с электронной подписью.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Совместимость российских высокотехнологичных продуктов особенно важна для реализации политики импортозамещения. Так как именно создание комплексных отечественных решений способно ее обеспечить. Успешные результаты проведенного нами тестирования позволят заказчикам получить ощутимые преимущества от использования СЭД «Спутник» в среде РЕД ОС», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».