«СберТех» и «Корус Консалтинг» обеспечат работу ИТ-систем крупных компаний

Российские разработчики «СберТех» и ГК «Корус Консалтинг» провели успешное тестирование совместимости своих решений — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и платформы для создания инструментов по управлению корпоративным контентом «Авандок». В результате проведенных испытаний компании подтвердили полную функциональную корректность продуктов при работе в комплексе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Оба решения предназначены для использования в корпоративных ИТ-системах с повышенными нагрузками. Platform V Pangolin DB от «СберТеха» содержит в себе ряд важных доработок для безопасного использования в масштабах корпораций.

Платформа «Авандок» от «Корус Консалтинг», в свою очередь, демонстрирует быстродействие и надежность при большом количестве пользователей и обрабатываемой информации. Вместе продукты обеспечат высокий уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости высоконагруженных систем крупных компаний.

«Партнерство «СберТеха» с «Корус Консалтинг» расширяет возможности российского бизнеса по созданию современных, импортонезависимых ИТ-систем. Наши клиенты получат надежное комплексное решение с минимумом затрат на интеграцию отдельных продуктов и на его основе смогут быстро выстроить процесс управления данными в соответствии с высокими корпоративными стандартами и требованиями регулятора», — отметил Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха».

«Подтверждение совместимости платформы «Авандок» и СУБД Platform V Pangolin DB от ведущих отечественных поставщиков гарантирует нашим клиентам технологическую независимость от зарубежных вендоров, обеспечивает высокий уровень информационной безопасности корпоративных ИТ-систем и создает возможности для компаний из enterprise-сегмента эффективно и безопасно управлять своими данными», – сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».

Platform V Pangolin DB — один из флагманских продуктов «СберТеха», реляционная система управления базами данных, представляющая собой специальную сборку PostgreSQL с более чем 80 доработками для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения.

«Авандок» — no- и low-code платформа для создания продуктов по управлению корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет следующий спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Диск», Service desk, CRM.

Решения «СберТеха» и «Корус Консалтинг» входят в Реестр российского ПО и отвечают требованиям регулятора к безопасности и производительности отечественных программных продуктов.