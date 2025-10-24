Разделы

ПО Софт
|

«СберТех» и «Корус Консалтинг» обеспечат работу ИТ-систем крупных компаний

Российские разработчики «СберТех» и ГК «Корус Консалтинг» провели успешное тестирование совместимости своих решений — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и платформы для создания инструментов по управлению корпоративным контентом «Авандок». В результате проведенных испытаний компании подтвердили полную функциональную корректность продуктов при работе в комплексе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Оба решения предназначены для использования в корпоративных ИТ-системах с повышенными нагрузками. Platform V Pangolin DB от «СберТеха» содержит в себе ряд важных доработок для безопасного использования в масштабах корпораций.

Платформа «Авандок» от «Корус Консалтинг», в свою очередь, демонстрирует быстродействие и надежность при большом количестве пользователей и обрабатываемой информации. Вместе продукты обеспечат высокий уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости высоконагруженных систем крупных компаний.

«Партнерство «СберТеха» с «Корус Консалтинг» расширяет возможности российского бизнеса по созданию современных, импортонезависимых ИТ-систем. Наши клиенты получат надежное комплексное решение с минимумом затрат на интеграцию отдельных продуктов и на его основе смогут быстро выстроить процесс управления данными в соответствии с высокими корпоративными стандартами и требованиями регулятора», — отметил Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха».

«Подтверждение совместимости платформы «Авандок» и СУБД Platform V Pangolin DB от ведущих отечественных поставщиков гарантирует нашим клиентам технологическую независимость от зарубежных вендоров, обеспечивает высокий уровень информационной безопасности корпоративных ИТ-систем и создает возможности для компаний из enterprise-сегмента эффективно и безопасно управлять своими данными», – сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Platform V Pangolin DB — один из флагманских продуктов «СберТеха», реляционная система управления базами данных, представляющая собой специальную сборку PostgreSQL с более чем 80 доработками для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения.

«Авандок» — no- и low-code платформа для создания продуктов по управлению корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет следующий спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Диск», Service desk, CRM.

Решения «СберТеха» и «Корус Консалтинг» входят в Реестр российского ПО и отвечают требованиям регулятора к безопасности и производительности отечественных программных продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Налогов еще нет, а цены уже растут. Российское ПО может подорожать на 40% в считанные месяцы из-за жадных программистов

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще