«Корус консалтинг» дополнила платформу «Авандок» новым высокоуровневым API и интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность»

ГК «Корус консалтинг» выпустила обновление low-/no-code платформы «Авандок». Новая версия отличается высокоуровневым API для интеграции с различными информационными системами организации, интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность» для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД), технологией единого входа (single sign-on), а также дополнительными возможностями конструктора.

Платформа «Авандок» — собственное решение «Корус консалтинг» для автоматизации работы с корпоративным контентом и связанных с ним процессов в едином информационном пространстве. Сейчас партнерская сеть «Корус консалтинг» по реализации проектов на платформе «Авандок» насчитывает 12 компаний.

Новое высокоуровневое API с поддержкой REST и SOAP включает в себя 45 различных методов для удобства интеграции репозитория на базе платформы «Авандок» с различными информационными системами. Совместное использование данного API и визуального конструктора позволяет намного быстрее настроить работу с единым объектным хранилищем электронных документов и другого цифрового контента всех информационных систем организации.

Обновленная версия платформы поддерживает технологию единого входа (Single sign-on) по протоколам аутентификации Kerberos и OpenID Connect (через Keycloak). Таким образом, пользователю больше не нужно многократно вводить данные учётной записи при аутентификации в системе.

Также разработчики интегрировали «Авандок» с системой «Контур.Доверенность» — это позволяет обращаться к сервису для работы с МЧД непосредственно через интерфейс платформы. Теперь можно создать и согласовать заявку на доверенность внутри организации, передать заявку на формирование МЧД в «Контур.Доверенность» и подписать ее электронной подписью юридического лица. Стали доступны сервисы проверки статусов полученных МЧД, а также появилась возможность отзыва доверенностей.

В платформу добавлена опция совместной работы над отдельными разделами документа с помощью встроенного текстового редактора. Пользователи могут назначать ответственных по каждому разделу, а также вести обсуждение и контролировать изменения через встроенный механизм версий документа при редактировании. После завершения работы над всеми разделами можно создать консолидированный документ в форматах Word или PDF.

Новые функции разработчики добавили и в конструктор платформы. Доступ к документу (чтению, редактированию, удалению) теперь может назначать не только администратор системы, но и владелец документа, а также другие категории назначенных пользователей. Существенно расширена возможность вариантов использования блокировки документа.

«Мы окончательно вошли в эпоху цифрового электронного документооборота. Это ставит перед нашими клиентами новые задачи по хранению и управлению большим объемом документов, а также грамотной организации совместного взаимодействия компаний с подобным массивом цифровых данных. Наша задача как вендора — предложить клиентам и партнерам инструменты, позволяющие максимально быстро и удобно эти задачи решать», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок».