«Спутник ЕСМ» по-новому организует рабочее пространство пользователей

ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила обновление ECM-платформы «Спутник ECM», где представила новую концепцию организации рабочего пространства. Теперь пользователь может самостоятельно формировать рабочий стол и настраивать вид системы при помощи уникальных виджетов, позволяющих получить быстрый доступ к интересующей информации без переходов в меню.

В новой версии платформы «Спутник ЕСМ» пользователь может самостоятельно создавать свое рабочее пространство. На рабочий стол можно выводить различные виджеты: списки документов, сформированные по готовым и индивидуальным фильтрам, ссылки для выполнения различных операций или переходы на модули и разделы системы, информационные диаграммы. При необходимости пользователь может настроить несколько рабочих столов. Например, можно настроить виджет, в котором будет отображаться информация по срокам исполнения задач в разрезе типов задач, или количество задач по каждому типу.

Пользователь получает доступ ко всей интересующей его информации и не тратит времени на переходы по меню для выполнения необходимых операций. Рабочий стол можно организовать таким образом, чтобы на экране были списки документов, с которыми пользователь работает чаще всего, и их вид также можно настроить. Например, для регистратора это задачи «на регистрацию», для руководителя исходящие документы на согласование и/или подпись.

Для настройки рабочего стола можно воспользоваться визуальными конструкторами или использовать заранее сформированную библиотеку доступных дашбордов. Администратор системы может настраивать интерфейсы для разных категорий пользователей и создавать готовые профили для разных ролей («регистратор», «руководитель», «нормоконтролер», «юрист», «делопроизводитель» и т.д.), определяющих набор виджетов на рабочем столе, их внешний вид и настройки. Профиль может быть назначен для пользователя администратором и пользователь при необходимости, может подстроить данный профиль по своим предпочтениям.

«КОРУС Консалтинг» планирует выпустить следующее мажорное обновление платформы в середине осени. Главная задача разработчиков решения до конца года – расширить линейку инструментов визуального конструирования и настройки рабочего пространства и бизнес-процессов, что особенно востребовано на современном рынке корпоративных и государственных информационных систем.