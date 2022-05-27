Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«Корус консалтинг» запустила отечественный таск-трекер на базе российской платформы «Авандок»

ГК «Корус консалтинг» выпустила обновление low/no-code-платформы «Авандок». В представленной версии появился новый модуль — таск-трекер для работы с задачами в области разработки программного обеспечения и для командного взаимодействия. Также расширились возможности для мобильных устройств и функциональность для работы с диаграммами, таблицами, связанными документами и расписанием событий.

В новой версии платформы пользователям доступен полнофункциональный таск-трекер. В системе можно создавать задачи, устанавливать сроки их выполнения, контролировать процессы, вести внутреннюю переписку, просматривать статусы и ключевые показатели в настроенных дашбордах и виджетах. Первыми пользователями решения стали сами сотрудники «Корус консалтинг» (разработчика платформы): «Авандок» используется для работы с задачами и процессами команды, работающей над ядром платформы. Решение может стать инструментом импортозамещения ключевых западных систем для управления задачами разработки.

Новый релиз платформы также включает в себя ряд обновлений, расширяющих возможности для пользователей.

Доработана веб-версия для мобильных устройств. Теперь там доступна вся основная функциональность: создание новых объектов, редактирование контента, информационные виджеты, формирование отчетов, поиск. Изменения коснулись и мобильных приложений: настройка с помощью конструкторов позволяет выйти за рамки стандартных операций делопроизводства по согласованию, подписанию, рассмотрению документов и настроить процесс под себя. Обновление позволяет работать с любыми задачами, которые настроены в основной версии системы. Также пользователям мобильных устройств доступна расширенная персонализация интерфейса (стили, иконки, фоновое изображение и прочее), карточки (включая закладки и списки атрибутов), а также экспорт и импорт настроек для их быстрого применения сразу несколькими пользователями.

Николай Шуткин, ВТБ: Основной фокус в ближайшие годы мы сделаем на автоматизации и самообслуживании
ИТ в банках

Обновились инструменты для работы с контентом: для заполнения, редактирования, обогащения контента метаданными. Появилась возможность редактировать форматируемые объекты: таблицы, маркированные и нумерованные списки, ссылки с подсказками и стилями — и управлять ими.

«”Авандок” не просто решение для автоматизации документооборота и связанных с ним процессов. Это low-/no-code-платформа для широкого спектра задач бизнеса: управление контентом (ECM), требованиями (RMS), заявками и услугами, взаимодействием с клиентами (CRM). Конструктор “Авандок” содержит 29 типов компонентов (карточек, справочников, типов, связей и так далее) и более 220 параметров настройки для решения огромного спектра бизнес-задач. Это делает нашу платформу универсальной для компаний любых отраслей» — сказалт Павел Перов, директор по продукту «Авандок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют

CNews Analytics выпустил рейтинг топ-20 поставщиков ИТ в ритейл

Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров

В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries

«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
Показать еще