«Авандок.Платформа» от «Корус Консалтинг» на базе ОС «Альт» обеспечит импортонезависимую инфраструктуру для управления документооборотом и корпоративным контентом

Разработчики отечественных ИТ-решений ГК «Корус Консалтинг» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов — no- и low-code платформы по управлению корпоративной информацией «Авандок» и операционной системы «Альт Сервер» 11. По итогам проведенных испытаний подписан двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Авандок.Платформа» — no- и low-code платформа для комплексного управления корпоративной информацией: электронными документами, контентом и связанными с ними процессами. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Управление ИТ-проектами», «Диск», Service desk, CRM. В платформе реализованы функции интеллектуальной обработки документов, а также интеллектуальный помощник на базе генеративного искусственного интеллекта. Платформа входит в реестр отечественного ПО, в том числе доступна на маркетплейсе российского ПО Минцифры.

«Альт Сервер» — операционная система для развертывания корпоративной инфраструктуры с большим набором инструментов. Удобная установка служб и сервисов позволяет настаивать необходимые конфигурации. «Альт Сервер» содержит инструменты контейнеризации, подходит для выполнения задач DevOps, гибридных облаков и распределенных микросервисных систем. Входит в реестр Минцифры (регистрационный номер ПО: 1541).

Платформа «Авандок» стабильно функционирует в среде операционной системы «Альт Сервер 11». Испытания подтвердили корректность работы всех ключевых функций решения при эксплуатации в отечественной программной среде.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Совместимость платформы «Авандок» с операционной системой «Альт Сервер 11» позволяет бизнесу выстраивать полностью импортонезависимую инфраструктуру для автоматизации документооборота и управления корпоративным контентом. Решения могут применяться в государственных и коммерческих организациях, обеспечивая надежность и технологическую совместимость в рамках российской ИТ-экосистемы.

«Надежная работа платформы “Авандок” в среде отечественных операционных систем — это дополнительное подтверждение стабильности и технологической гибкости продукта. Мы продолжаем расширять список совместимых решений, чтобы обеспечить организациям максимальную свободу выбора в рамках импортонезависимой экосистемы», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».

