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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175521
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Мухин Михаил


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk 1
19.04.2012 Registratura.ru разработала конструктор для крупных рекламных кампаний 1
14.11.2011 Запущен сервис для автоматизации управления рекламой «Вконтакте» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мухин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

iConText Group - Registratura.ru - Регистратура.Ру 4 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Yandex - Яндекс 7728 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3717 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 253 1
Trigger - Триггер - триггерная система 292 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4171 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 299 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 285 1
Клюева Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 978 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1775 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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