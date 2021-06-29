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Интеграция Внедрения
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Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра

Компания Naumen завершила проект автоматизации поддержки клиентов cервисной службы российского представительства компании Drager (ООО «Дрегер») с помощью платформы Naumen Service Desk.

Drager является производителем медицинского оборудования, а также техники для охраны труда и промышленной безопасности. Перед компанией стояла задача автоматизировать поддержку клиентов в России на всех этапах: от установки оборудования до гарантийного и пост-гарантийного обслуживания. В качестве технологической платформы для этой задачи сервисный центр Drager в России выбрал решение Naumen Service Desk.

Результатом сотрудничества стало создание единой площадки для приема и обработки заявок клиентов. Благодаря мобильному приложению Naumen Service Desk, сервисные инженеры Drager могут оперативно просматривать обращения и вносить информацию о ходе работ, находясь в любой точке страны.

В свою очередь, руководство сервисного центра Drager получает автоматически сформированные отчеты о загрузке и трудозатратах специалистов.

Внедренное решение анализирует оборот запасных частей и облегчает работу со складскими запасами, помогая оптимизировать расходы и спланировать заказ дополнительного оборудования. Для получения информации о клиентах и поставленному оборудованию платформа Naumen Service Desk интегрирована с ERP-системой Microsoft Navision.

«Поставляемое нами оборудование служит для защиты и спасения жизней. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать нашим клиентам максимально эффективную поддержку в любых условиях. Чтобы обеспечить прозрачность процессов и снизить влияние человеческого фактора, нам было важно автоматизировать работу сервисного центра. Внедрение платформы Naumen Service Desk стало большим шагом в этом направлении. Нововведение позволило закрыть актуальные потребности компании, обеспечило оперативное решение комплекса задач по оказанию качественного сервиса», - отметил Андрей Бредихин, директор сервисного центра ООО «Дрегер».

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