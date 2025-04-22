Получите все материалы CNews по ключевому слову
Савельев Денис
|22.04.2025
|Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выстроила полный цикл управления уязвимостями с помощью MaxPatrol VM 1
|12.05.2006
|Запрет иностранного ПО: открытое письмо Путину 1
Савельев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24790 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 1
|Microsoft Windows 15841 1
|Linux OS 10158 1
|Путин Владимир 3228 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
|Европа 21879 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.