Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Секретов Дмитрий


СОБЫТИЯ


19.11.2025 Positive Technologies представила MaxPatrol VM 2.10 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Секретов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1499 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2477 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4888 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1909 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7024 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26076 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 12 1
Linux Mint 31 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5178 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 1
Microsoft Windows 16323 1
Linux OS 10887 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15106 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405676, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще