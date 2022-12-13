ГК «Корус консалтинг» поможет агрохолдингу «ЭКО-культура» оптимизировать производственные процессы

Команда ГК «Корус консалтинг» начала проект внедрения «1С:WMS» для компании «ЭКО-культура». Система позволит вести оперативный учет овощной продукции по степеням зрелости и более эффективно управлять отгрузками в торговые сети. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — производитель и инвестор в овощеводстве защищенного грунта. Компания имеет сеть собственных распределительных центров, где собранные в теплицах овощи сортируют, фасуют и отгружают по заявкам торговых сетей в круглосуточном режиме. С учетом постоянно растущих масштабов производства агрохолдингу «ЭКО-культура» критически важно в полном объеме автоматизировать складские процессы. С этим запросом компания обратилась к ГК «Корус консалтинг».

Цель проекта — подключить к «1С:WMS» распределительный центр при одном из крупнейших тепличных комплексов АПХ «ЭКО-культура» и впоследствии тиражировать решение на другие производственные площадки компании.

Перед стартом работы над проектом команда «Корус консалтинг» провела анализ работы распределительного центра при тепличном комплексе в Липецкой области площадью 86 га, который выращивает 50 тыс. тонн овощей в год. Эксперты определили функциональные рамки WMS и обозначили технологические процессы, полную автоматизацию которых нужно провести в первую очередь.

«Благодаря автоматизации учета продукции удалось минимизировать риски человеческого фактора. Информация о любых изменениях и приходе продукции с производства будет синхронизироваться, что позволит всем службам отслеживать полный массив данных в разных системах. Это повысит уровень удовлетворенности клиентов в целом», — сказал куратор проекта, руководитель направления бизнес-консалтинга «Корус консалтинг» Евгений Евдокимов.

В результате проекта изменится качество ключевых складских процессов, в том числе приемки и отгрузки продукции. Это даст возможность отслеживать каждую конкретную паллету, как на территории данного РЦ, так и по всему холдингу. За счет этого «ЭКО-культура» сможет получать отчеты по складским процессам по запросу, без отсрочек на сбор данных и отрабатывать заявки заказчиков на основании актуальной информации в режиме онлайн.

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«Решение работать с “Корус консалтинг” мы приняли с учетом профессионального подхода команды к нашим масштабным задач: специалисты инициировали предпроектное обследование на РЦ, детально проанализировали бизнес-процессы, дали реалистичную оценку объемам работ и предложили дорожную карту, учитывающую специфику работы со свежей продукцией категории фрукты-овощи, которая требует неукоснительного выполнения целого ряда параметров. Важным аргументом стал опыт “Корус консалтинг” в аналогичных проектах и то, что компания — крупный игрок ИТ-рынка с широкой экспертизой и ресурсами, которые обеспечат достижение целевых показателей клиента. Мы ожидаем, что результатами реализации проекта станет эффективное решение, которое мы будем тиражировать на все производственные площадки нашей большой компании», — отметил ИТ-директор АПХ «ЭКО-культура» Сергей Трухачев.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1000 сотрудников.