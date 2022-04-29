«1С-ИжТиСи» автоматизирует обновление 1С на предприятии крупного агрохолдинга «Дороничи»

Наличие собственных решений по автоматизации обновлений «1С», а также оптимальная стоимость услуг помогли сделать выбор в пользу сотрудничества с ижевской компанией.

«Дороничи»— агропромышленный холдинг в Кировской области В своей работе предприятие использует несколько учетных программ: «1С: ERP: Управление предприятием», «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Мясокомбинат» и «1С: Бухгалтерия предприятия». Продукты часто дорабатываются: вносятся изменения в структуру метаданных и модули. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

Ручное обновление и тестирование конфигураций ранее отнимало много времени и финансов, и предприятие приняло решение делегировать обновление систем аутсорсинговой компании. Наличие собственных решений по автоматизации обновления, а также оптимальная стоимость услуг помогли сделать выбор в пользу сотрудничества с «1С-ИжТиСи».

В результате в организации отмечают сокращение трудовых, материальных и временных издержек.

Партнерство компаний прокомментировал Максим Краев, начальник отдела программирования и автоматизации ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи»: «Преимуществом использования сервиса для нас является сокращение трудозатрат стоимости и сроков при выполнении обновлений. В дальнейшем планируем отдать на обновление систему “1С: ERP”».