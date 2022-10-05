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Бизнес Цифровизация
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9-й Бизнес-форум 1С:ERP

Фирма «1С» приглашает представителей компаний-пользователей и партнеров принять участие в 9-м Бизнес-форуме 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию «1С:ERP» и других решений и сервисов «». Форум пройдет 28 октября 2022 г. в Москве, в «Крокус конгресс холле» (павильон №3, метро «Мякинино»).

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP», «1С:Корпорация», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот КОРП», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», «1С:Аналитика» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы «1С:Предприятие», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений «-Совместно».

Бизнес-форум 1С:ERP проводится фирмой «1С» с 2014 г. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2019 г. в очном формате в форуме приняли участие более 3000 человек и более 1900 подключились к прямой интернет-трансляции (фото- и видеорепортаж). В 2020 и 2021 гг. из-за ограничений, связанных с пандемией, форум проводился в онлайн-формате. В 2021 г. в нем приняли участие более 6300 руководителей и специалистов из более чем 3500 организаций со всей России и 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. С материалами форума 2021 г. можно ознакомиться на сайте.

В 2022 г. форум возобновляет свою работу в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. Бизнес-форум 1С:ERP – это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки «1С» – «1С:ERP».

В программе запланированы: пленарное заседание, параллельные тематические секции, вернисаж (выставка) программных продуктов.

Среди ключевых докладчиков – директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года».

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом» разработчикам 1С-Совместных решений, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

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К участию в форуме приглашаются:


  • представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;
  • представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;
  • представители партнеров фирмы «1С»;
  • представители средств массовой информации.


Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест для очного участия ограниченно.

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Подробная информация о Бизнес-форуме 1С:ERP, предварительная программа и регистрация – на сайте фирмы «1С»: http://www.1c.ru/bf.

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