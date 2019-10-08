1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом»

«1С» объявила о выпуске финальной версии системы «1С:ERP. Управление холдингом», объединяющей автоматизацию трех уровней управления: управление эффективностью группы компаний (CPM - Corporate Performance Management), управление ресурсами предприятий (ERP - Enterprise Resource Planning) и управление производством на уровне цеха (MES - Manufacturing Execution System).

Новый продукт также включен в комплексную поставку «1С:Корпорация». До 31 октября можно успеть заказать «1С:Корпорацию» по прежней цене, при этом дешевле, чем стоит «1С:ERP.Управление холдингом» отдельно. С 1 ноября стоимость поставки значительно увеличится.

«1С:ERP. Управление холдингом» рекомендуется крупным предприятиям и группам компаний, которым в дополнение к классическим возможностям ERP-систем необходимы в единой системе такие корпоративные функции, как консолидация финансовой отчетности по группе компаний и корпоративные налоги, корпоративное бюджетирование, сбалансированная система показателей и бизнес-анализ, управление мастер-данными и корпоративные закупки, управление активами, инвестиционными проектами и рисками, централизованное казначейство.

Корпоративный функционал аналогичен функционалу типового решения «1С:Управление холдингом», большинство подсистем которого разработаны при методологической поддержке EY, PwC, KPMG и используются более чем в 400 компаниях, включая таких лидеров экономики, как «Росатом», «Татнефть», «Зарубежнефть», «Новатэк», АФК «Система», «Объединенная судостроительная корпорация», «АвтоВАЗ», Почта России, «Трансмашхолдинг», «Медси», «Абрау-Дюрсо».

Стоимость основной поставки «1С:ERP Управление холдингом» составит 1 950 000 руб., стоимость корпоративной поставки 8 117 000 руб. Кроме того, решение «1С:ERP. Управление холдингом» включено в комплекс интегрируемых типовых решений «1С:Корпорация», в который теперь входят следующие продукты: «1С:Управление холдингом» для автоматизации управляющей компании; «1С:ERP. Управление холдингом» или «1С:ERP Управление предприятием 2» (c опционально приобретаемыми отраслевыми и специализированными модулями) - для автоматизации учета и управления бизнес-единицами; «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» для управления человеческими ресурсами во всей группе компаний; «1С:Документооборот КОРП» для управления процессами документооборота и совместной работой сотрудников.

Теперь особо крупные многопрофильные корпорации могут использовать в своих различных бизнес-единицах функции продуктов, входящих в комплекс «1С:Корпорация», как по отдельности, так и в составе единого решения «1С:ERP. Управление холдингом».

До 31 октября расширенную «1С:Корпорацию» можно заказать по прежней цене: основную поставку за 1 610 000 руб., корпоративную поставку за 7 970 000 руб. Это дешевле, чем само «1С:ERP. Управление холдингом» отдельно. Таким образом компании, не успевшие приобрести «1С:ERP. Управление холдингом» по цене бета-версии, могут сделать это сейчас, до повышения 1 ноября стоимости продуктов, включающих конфигурацию «1С:ERP Управление предприятием» (на сам продукт «1С:ERP Управление предприятием» цена тоже повышается с этой даты с 360 000 руб. до 432 000 руб.). Оплатить и приобрести по старой цене заказанную в октябре «1С:Корпорацию» можно до конца года. При заказе с 1 ноября стоимость «1С:Корпорации» повысится до 2 050 000 руб. за основную поставку и до 8 670 000 руб. за корпоративную поставку.