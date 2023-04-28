«Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С»

«Аэрофлот» импортозамещает зарубежную ERP-систему SAP программными продуктами от «1С». Переход на российскую систему хозяйственного учета займет около двух лет и обойдется примерно в 1 млрд руб.

Расставание спустя 10 лет

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» приступила к замене немецкой системы учета хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений «1С», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в компании – поставщике авиаперевозчика. Информацию также подтвердил собеседник издания в крупной ИТ-компании.

SAP был полностью внедрен в процессы «Аэрофлота» для ведения управленческого учета в 2012 г. На базе этой системы автоматизированы практически все внутрихозяйственные бизнес-процессы авиакомпании.

ERP – это система планирования ресурсов предприятия, которая автоматизирует сбор данных в области финансов, человеческих ресурсов, цепочек поставок, услуг, закупок и других направлений хозяйственной деятельности компании.

По словам представителя «Аэрофлота», переход на отечественную систему определен директивами правительства и стратегией цифровой трансформации авиаперевозчика. Основной блок российской системы должен быть внедрен до конца 2024 г., добавил он.

Переход на отечественный аналог SAP в обновленной стратегии авиакомпании числится среди «ключевых ИТ-систем для развития». Предполагается, что к концу 2024 г. в «Аэрофлоте» импортозаместят 84 иностранных программных продукта, а доля затрат на российское ПО в 2022-2024 гг. составит 80%. К 2030 г. эта доля составит уже 100%.

«Аэрофлоту» может потребоваться несколько лет для перехода на отечественную ERP-систему, а затраты на это достигнут «нескольких сотен миллионов рублей», сообщил источник «Ведомостям». Другой собеседник считает, что компания должна получить субсидию от правительства на замену SAP в размере 8 млрд руб. Вероятным подрядчиком «Аэрофлота» в этом процессе будет научно-производственный центр «1С».

Как все начиналось

Переход «Аэрофлота» на российские ИТ-продукты начался еще в 2022 г., когда авиакомпания перешла на отечественную систему бронирования «Леонардо», заменив ей американскую Sabre. Процесс импортозамещения этого продукта осуществлялся при поддержке компаний «РТ-транском» и «Сирена-трэвел».

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Автоматизированная информационная система бронирования «Леонардо» работает по принципу «подключай и работай». Благодаря встроенным в систему модулям сохраняется вся важная информация и данные по организации воздушных перевозок. Данная система обеспечивает достаточный функционал и подходит для разных типов авиакомпаний — международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Она включает набор решений, построенных по стандартам ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов.

Вслед за «дочками»

Дочки «Аэрофлота» начали переходить на решения «1С» раньше материнской компании. Лоукостер «Победа» объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с «1С» еще в декабре 2020 г. В рамках этого сотрудничества «Победа» создала ERP-систему на базе решений «1С», в частности комплекса «1С:Корпорация», включающего типовые решения для крупных предприятий. Соглашение также предусматривало обмен опытом и проектными решениями по внедрению и эксплуатации автоматизированных систем.

Вслед за «Победой» другая дочка «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», в 2022 г. перевела систему финансового учета с американской Microsoft Dynamics AX на софт «1С», потратив на это 198 млн руб.

Данная система предназначена для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета компании, порейсового учета затрат и расчета себестоимости летного часа, процесса закупок, ведения и согласования доходных и расходных договоров компании, ведения складского учета, управления материально-техническим обеспечением компании и пр.

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Об уходе SAP из России стало известно еще в марте 2022 г. Компания за пять лет спустилась с 49% доли российского ERP-рынка до 11%. В заявлении компании не было на тот момент ни слова о судьбе российского представительства компании и его сотрудников. Компания перестала работать со всеми российскими заказчиками и поддерживать локальные версии своих продуктов. Пользователям облачных сервисов предложили выгрузить данные, удалить их или перенести на сервер вне России.