«1С-Рарус» перевел издательство «Просвещение» на комплекс «1С:Корпорация»

«1С-Рарус» создал единую систему учета и управления на базе комплекса решений «1С:Корпорация» для ГК «Просвещение». Расчет прямых производственных расходов ускорился в 3,5 раза. Формирование различных видов отчетности происходит на 60-80% быстрее, что позволило повысить эффективность управления крупным издательским холдингом. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ГК «Просвещение» (АО «Издательство «Просвещение») — российский холдинг, работающий с 1930 г. Издательство предоставляет 30 тыс. интегрированных продуктов для обучения, развития и досуга, в том числе материалы для учителей и родителей, сервисы для учеников и решения для школ.

С целью повышения эффективности управления холдингом руководство инициировало проект перехода на единую современную платформу «1С:Предприятие 8». В состав целевой архитектуры вошли «1С:ERP. Управление холдингом» и «1С:Документооборот 8 Корп» (ред. 3.0), объединенные в комплекс «1С:Корпорация».

По результатам тендера генеральным подрядчиком выбрали центральный офис «1С-Рарус» в Москве. Субподрядчиками на проекте стали офисы компании в Нижнем Новгороде, Казани и Челябинске.

Проектной командой разработаны уникальные инструменты, адаптированные под особенности крупного издательского холдинга: с нуля создан блок учету прямых производственных расходов, реализован сценарный анализ управленческой отчетности, созданы автоматизированные рабочие места, учитывающие специфику учета.

Настроен обмен с «1С:Зарплата и управление персоналом», а также реализованы интеграции с иностранной ERP-системой (до полного перехода на 1C:ERP с 1 января 2026 г.), CRM и WMS-системами, интернет-магазином, системами транспортных компаний, 1С:ITIL и редакторской системой.

Ключевые результаты проекта

В 3,5 раза сокращено время расчета прямых производственных расходов – с 14 до 4 часов за счет современной архитектуры решения «1С:ERP» и укрупнения аналитики по подразделениям.

До 60% удалось ускорить формирование отчетности по доходам и расходам группы компаний при минимальной ручной корректировке данных.

На 70% быстрее формируется регламентированная отчетность благодаря ведению налогового учета в информационной системе и сокращению объема ручного труда.

На 80% выросла скорость формирования отчетности по ЦФО и проектам за счет сценарного анализа отчетности и оптимизации процесса отражения операций.

Начальник отдела бюджетирования и контроля АО «Издательство «Просвещение»: «Мы успешно завершили внедрение комплекса решений "1С:Корпорация" для разных направлений деятельности группы компаний, включая печатную продукцию, цифровые продукты, игры и оборудование. Улучшены процессы закупок и продаж, настроен регламентированный учет для трех юридических лиц издательства. Мы формируем отчетность на 60–80% быстрее, что наглядно демонстрирует эффективность реализованного портфеля проектов. Продолжаем работать над развитием системы и достижением новых результатов».