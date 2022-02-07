АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация»

Специалисты казанского офиса «1С Рарус» завершили проект по модернизации корпоративной информационной системы в АО «Ижевский радиозавод». Программный комплекс «1С:Корпорация» обеспечивает раздельный учет результатов финансово хозяйственной деятельности. Реализован расчет себестоимости продукции с детализацией до изделий. Решения интегрированы с 20 историческими системами предприятия. В рамках проекта создана программно аппаратная платформа, которая позволила обеспечить комфортную работу до 1500 одновременно работающих пользователей в единой ERP системе.

До 2021 г. основу корпоративного ИТ-контура предприятия составляли системы, разработанные силами ИТ-подразделений «ИРЗ» и разноплатформенные решения. Для их развития и сопровождения требовались уникальные специалисты, что значительно увеличивало стоимость владения корпоративной информационной системой. Отсутствовала формализованная модель взаимосвязей и инструменты эффективного взаимодействия подразделений, исполнителей в рамках бизнес процессов управления производственной, финансово хозяйственной деятельностью предприятий. У руководства было недостаточно инструментов для оперативного получения управленческой отчетности. Наблюдалась рассинхронизация данных, получаемых из разных информационных систем.

Руководство предприятия рассматривало различные варианты модернизации корпоративной информационной системы, в том числе незначительную модернизацию с сохранением исторических ИС. Выбор остановился на использовании современных решений фирмы «1С». Было принято решение реализовать ИТ-архитектуру информационных систем на комплексе программных продуктов «1С:Корпорация»:

•1С:ERP Управление предприятием,

•1С:Документооборот КОРП,

•1С:Зарплата и управление персоналом КОРП.

Для достижения целей проекта было необходимо, чтобы бухгалтерская и налоговая отчетность, а также отчеты по исполнению контрактов формировались в новой системе. Требовалось обеспечить регистрацию оперативных, бухгалтерских и налоговых операций с детализацией для раздельного учета, рассчитать финансовый результат года с соблюдением требований законодательства по раздельному учету. В части производственного учета — реализовать полуфабрикатный метод учета затрат и расчет себестоимости продукции с детализацией до изделий. Основные процессы согласования первичных документов должны осуществляться в электронном виде, с помощью специализированной системы. Все новые продукты должны быть интегрированы с временно сохраненными историческими системами предприятия до их полного вывода из эксплуатации.

Производственные процессы компании напрямую зависят от работоспособности и доступности информационных систем. В случае отказа одной из них произойдет полная остановка работы предприятия. Перед командой «1С Рарус» стояла задача внедрить решение 1С:ERP без остановки ключевых бизнес процессов и реализовать проект в максимально короткие сроки — не более шести месяцев от старта работ до запуска в опытно промышленную эксплуатацию.

Результаты проекта

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

•Обеспечен раздельный учет результатов финансово хозяйственной деятельности в разрезе контрактов в соответствии с требованиями законодательства.

•Реализован расчет себестоимости продукции с детализацией до изделий. Своевременная и подробная информация о реальной себестоимости производства изделий позволяет более точно управлять ценовыми параметрами контрактов, что одновременно повышает прибыльность и конкурентоспособность предприятия.

•Значительно снижены риски замедления или полной остановки производственных процессов, связанных с утерей компетенций по уникальным программным продуктам собственной разработки.

•Выполнен переход части корпоративной информационной системы с проприетарных программных продуктов собственной разработки на современные тиражные программные продукты.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

•Разработан универсальный инструментарий для построения интеграционных механизмов с использованием брокера сообщений RabbitMQ, который связал информационные системы. Благодаря этому удалось гармонично вписать 1C:ERP в ИТ-архитектуру предприятия, в разы сэкономив время на реализацию проекта и трудозатраты специалистов.

В ходе опытно-промышленной эксплуатации повышена производительность самых затратных шагов процедур расчета себестоимости для соответствия регламентам закрытия периода на предприятиях. На момент завершения проекта корпоративная информационная система «ИРЗ» включает более 20 информационных систем и ежедневно поддерживает более 300 потоков данных между ними. В рамках проекта удалось создать программно аппаратную платформу, которая позволила обеспечить комфортную работу до 1500 одновременно работающих пользователей в единой ERP системе.

Исполнение требований законодательных органов позволило предприятию продолжать свою работу на рынке радиоэлектронной аппаратуры для космоса, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Заказчики в лице государственных корпораций и частных компаний сохранили надежного производителя уникального радиоэлектронного оборудования, которое теперь может предлагать продукцию по более привлекательным ценам.