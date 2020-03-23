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Инсис Энтум-СМ Энтум-Контент менеджмент Инсист-Софт

СОБЫТИЯ

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23.03.2020 ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки 3
12.03.2010 «Инсис» запустил услугу онлайн-подписки абонентов на антивирусы Panda 2010 1
12.07.2007 «Инсис» подключился к e-port 1
17.09.2004 "Омскшина" внедрит систему автоматизации на платформе "1С:Предприятие" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Инсис и организации, системы, технологии, персоны:

9448 2
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 503 1
Genetec 10 1
SAP SE 5567 1
RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 11 1
RVi Group - Эрвиай Групп 9 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 70 1
Газпром ПАО 1473 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2313 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3591 1
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  849 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 710 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5448 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1887 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1146 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24023 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14083 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8643 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2525 2
1С:ERP Управление предприятием 807 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
1С:Корпорация 57 1
1С:Консалтинг 20 1
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 1
Panda Antivirus 58 1
Panda Global Protection 12 1
Рогов Михаил 14 1
Багатурия Вахтанг 2 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 2
Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1753 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3302 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 593 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 434 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5410 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5954 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2678 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 49 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3411 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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