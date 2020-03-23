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ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки

Бизнес Законодательство Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Дочерняя ИТ-структура «Газпрома», внедряющая в нем SAP и «1С», решила не идти на компромисс с властями и не желает отказывать себе в праве проводить бесконтрольные закупки — без указания подробностей ранжирования заявок претендентов. По конкретной закупке, которая попала в поле зрения контролирующих органов, компания уже проиграла в ФАС и в суде, но подала на апелляцию. Причем в этой закупке никакого смысла проявлять упрямство у нее уже нет — в ходе разбирательства подробный протокол оценки заявок по ошибке был опубликован ею на сайте госзакупок.

«Газпром информ» — против ФАС и судей

Как выяснил CNews, дочерняя ИТ-компания «Газпрома», «Газпром информ» отказывается смириться с мнением двух ветвей власти — исполнительной и судебной — в отношении своей закупочной политики, поэтому попытается обжаловать правомерность их выводов в апелляционной инстанции. Это следует из совокупности документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), картотеки решений судов и сайта госзакупок.

Вопрос сводится к тому, имел ли право «Газпром информ» при подведении итогов своей ИТ-закупки выставить претендентам квалификационные баллы, не объяснив, как именно они были начислены.

Речь идет о тендере на поставку компьютерной и оргтехники с начальной ценой договора в 38,5 млн руб. Он был запущен 23 июля 2019 г. После подведения итогов 30 августа на госзакупках был размещен протокол, в котором были указаны только номера пяти участников (без расшифровки имен) и число присвоенных им баллов. Победителем стал №4 с ценой предложения 25,3 млн руб.

Такой формат протокола без детализации и отметок о том, какие именно представленные документы были зачтены либо не зачтены, не устроил участника, занявшего последнее место, компанию «Энтум-СМ» (входит в группу «Инсис»), которая и обратилась в ФАС.

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«Газпром информ» отстаивает право проводить ИТ-закупки бесконтрольно

Антимонопольный орган 3 октября 2019 г. признал жалобу обоснованной, усмотрел в действиях заказчика нарушение закупочного законодательства и выдал ему предписание об устранении выявленных нарушений. После этого «Газпром информ» 5 декабря обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ФАС о признании ее решения незаконным. Служители Фемиды 13 февраля 2020 г. встали на сторону надзорного ведомства, в удовлетворении иска отказав. После этого «Газпром информ» 13 марта подал на апелляцию. К рассмотрению она пока не принята.

На момент публикации в «Газпром информе» не смогли прокомментировать CNews ситуацию. Компания «Энтум-СМ» была недоступна для комментариев.

Странный формат закупки и публичная позиция «Газпром информ»

Из документов судебного разбирательства следует, что «Газпром информ» настаивает на том, что ни его положением о закупках, ни действующим закупочным законодательством для компаний с госучастием (регулируется 223 ФЗ) не установлено обязанности по доведению до участников закупки причин присвоения им тех или иных баллов.

«Более того, как настаивал представитель заявителя в судебном заседании, проведенная процедура не является конкурентной, что исключает обязанность заказчика по соблюдению прав участников», — говорится в протоколе суда.

Ссылаясь на неконкурентный характер процедуры, «Газпром информ» имеет в виду, что в соответствии с 223 ФЗ сделал выбор не в пользу наиболее распространенных на ИТ-рынке форматов конкурса, аукциона, запроса предложений или закупки у единственно возможного поставщика, а присвоил тендеру статус «открытых маркетинговых исследований в электронной форме (с размещением информации)».

Многолетняя практика CNews по мониторингу ИТ-госзакупок позволяет судить о странности этого формата. В тендерах, подразумевающих приобретение «железа», редакция сталкивается с ним впервые.

Мнение ФАС

Как отмечается в документах ФАС, антимонопольный орган уверен в том, что к числу основополагающих принципов закупочной деятельности закон 223 ФЗ относит принцип информационной открытости и прозрачности процедур. Применительно к составлению протоколов соблюдение указанного принципа означает необходимость обязательного доведения до сведения участников закупки всей информации, касающейся хода и результатов рассмотрения их заявок, поскольку упомянутые результаты напрямую затрагивают права и законные интересы таких участников, рассуждают в ФАС.

Названный правовой подход наиболее полно отвечает целям обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, а также законодательно закрепленным принципам равенства участников гражданских правоотношений и презумпции добросовестности участников таких правоотношений, продолжают в надзорном ведомстве.

«Следует признать, что действия заказчика в настоящем случае направлены на изыскание всевозможных способов ранжирования поданных заявок с оставлением для самого себя возможности в любой момент изменить обоснование причин начисления баллов — манипулировать отсутствием детального обоснования принятого решения о выборе победителя закупки», — заключают в ФАС.

Что касается отсылок «Газпром информ» к неконкурентному формату закупки, то из документов суда следует, что в ФАС полагают, что законодательные требования относительно публикации данных распространяется на все закупочные процедуры — вне зависимости от характера их конкурентности. «Тем более что, проведенная заявителем закупочная процедура фактически носила конкурентный характер, поскольку предполагала ее состязательный характер и выбор заказчиком лучшего предложения среди всех поданных участниками», — приводится позиция ФАС в суде.

Доводы суда

В ходе судебного заседания служители Фемиды полностью поддержали позицию надзорного ведомства о главенстве принципа открытости в 223 ФЗ.

«Поскольку действия организатора торгов могут являться предметом антимонопольного контроля, заказчик обязан обеспечить легко администрируемое содержание протокола оценки и сопоставления заявок, — говорится в вердикте суда. — Ограничиться упоминанием присвоенного количества баллов заказчик не вправе».

Также судьи согласились с тем, что принцип открытости не находится в зависимости от уровня конкурентности закупочной процедуры.

«Чем в настоящем случае объективно продиктовано категорическое нежелание заказчика размещать сведения о порядке начисления участникам баллов заявителем, вопреки ч. 1 ст. 65 АПК РФ, не указано, учитывая, что подобное раскрытие информации не ущемляет ничьих прав и интересов (во всяком случае ничем, кроме нежелания и наличия у себя соответствующего права заказчик это обстоятельство не оправдывает), — отмечается в заключении суда. — В этой связи нелогичной и необъяснимой с точки зрения законодательства представляется позиция заказчика, если она не продиктована исключительно его убеждением в том, что заявитель в принципе не может и не должен являться субъектом какого-либо контроля в сфере закупок».

Подробный протокол есть, но это была ошибка

Примечательно, что протокол закупочной комиссии «Газпром информа», в котором отражены подробности начисления балов, все же был опубликован на сайте госзакупок 25 ноября 2019 г. В нем была пометка, что его размещение произошло в соответствии с вышеупомянутым предписанием ФАС от 3 октября 2019 г.

Однако уже через полтора часа в тот же день «Газпром информ» опубликовал уведомление об отмене этого протокола — «в связи с технической ошибкой».

Некоторые факты о «Газпром информ»

На сайте «Газпром информ» сообщается, что организация ведет свою историю с 1976 г. — от даты создания Главного вычислительного центра Мингазпрома. Сейчас компания осуществляет обслуживание пользователей и сопровождение информсистем и ИТ-инфраструктуры «Газпрома», а также реализует инвестиционные проекты в области информатизации и информационной безопасности, выполняя функции генерального заказчика-застройщика группы «Газпром» в вышеназванных областях.

Компания сертифицирована в качестве Центра экспертизы SAP «Газпрома», задача которого — централизованное обеспечение поддержки всех SAP-систем материнской структуры, а также управление их внедрением и дальнейшим развитием.

Организация также имеет статус «Партнер “1С”» и является участником сети партнеров «1С:Консалтинг», «Центры компетенции 1С:КОРП», «1С:Центры ERP». Созданный в «Газпром информ» центр компетенций «1С» предоставляет услуги компаниям группы «Газпром» по внедрению, развитию и сопровождению информсистем на платформе «1С:Предприятие», в том числе программных продуктов «1С:Корпорация», «1С:ERP».

«Газпром информ» имеет 19 филиалов по всей России. Численность персонала превышает 2 тыс. человек.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2018 г. выручка компании составила 11,4 млрд руб. с приростом в 7% по сравнению с предыдущим годом и показателем чистой прибыли в 53,5 млн руб. В базе «Контур.фокуса» имеется информация о 404 госконтрактах организации на общую сумму в 16,2 млрд руб. При этом сам «Газпром информ» заключил 3157 госконтракт на общую сумму в 43,8 млрд руб.

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