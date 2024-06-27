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Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024. Аналитики провели сравнение функционала, форматов поставки, отраслевых решений, стоимости и других характеристик решений, представленных на российском рынке.

В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте ERP отечественный софт был популярен и ранее, но крупный бизнес зависел и от западных поставщиков, в первую очередь — от SAP.

Рейтинг ERP-систем 2024 призван показать, кто из российских компаний достиг наибольшего прогресса для замены сбежавших из нашей страны иностранных вендоров. Подробности — в обзоре ERP-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функционал.
  2. Дополнительный функционал.
  3. Форматы поставки.
  4. Количество отраслевых решений.
  5. Количество дополнительных модулей.
  6. Тестовый период.
  7. Стоимость.

© WrightStudio / Фотобанк Фотодженика
В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возроc

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рынка признана экосистема продуктов 1С, включающая более 250 отраслевых решений и более 50 дополнительных модулей, позволяющих оцифровать практически любое предприятие. Основными решениями для управления предприятием являются 1С:ERP, 1С:Предприятие, 1С:Корпорация. Тестовый период 6 месяцев, уровень цен низкий.

На втором месте DIGITAL Q.ERP от компании Диасофт с достаточно широким функционалом, 8 отраслевыми решениями и 16 дополнительными модулями. Тестовый период — 3 месяца, уровень цен — средний.

Таблица 1. Топ-5 ERP-систем 2024

Место Компания ERP-система Сумма баллов
1 1С:ERP
1С:Корпорация
1С:Предприятие 		533
2 Диасофт DIGITAL Q.ERP 402
3 Корпорация «Галактика» Галактика ERP 400
4 Консист Бизнес Групп Турбо ERP 361
5 Лексема LEXEMA-ERP 358

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Галактика ERP. Тестовый период — до 6 месяцев, уровень цен — средний.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг ERP-систем 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор ERP-системы 2024

Функционал
Универсальность
Доступность
225
220
88
210
123
69
225
99
76
225
92
44

180
86
92
170
130
31
210
80
36
225
67
16
185
90
16
205
50
33
210
58
16

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ERP» в теме письма.

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