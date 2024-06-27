Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024. Аналитики провели сравнение функционала, форматов поставки, отраслевых решений, стоимости и других характеристик решений, представленных на российском рынке.
В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте ERP отечественный софт был популярен и ранее, но крупный бизнес зависел и от западных поставщиков, в первую очередь — от SAP.
Рейтинг ERP-систем 2024 призван показать, кто из российских компаний достиг наибольшего прогресса для замены сбежавших из нашей страны иностранных вендоров. Подробности — в обзоре ERP-систем 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Функционал.
- Дополнительный функционал.
- Форматы поставки.
- Количество отраслевых решений.
- Количество дополнительных модулей.
- Тестовый период.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рынка признана экосистема продуктов 1С, включающая более 250 отраслевых решений и более 50 дополнительных модулей, позволяющих оцифровать практически любое предприятие. Основными решениями для управления предприятием являются 1С:ERP, 1С:Предприятие, 1С:Корпорация. Тестовый период — 6 месяцев, уровень цен — низкий.
На втором месте — DIGITAL Q.ERP от компании Диасофт с достаточно широким функционалом, 8 отраслевыми решениями и 16 дополнительными модулями. Тестовый период — 3 месяца, уровень цен — средний.
Источник: Market.CNews. Полная версия
На третьем месте — Галактика ERP. Тестовый период — до 6 месяцев, уровень цен — средний.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ERP» в теме письма.