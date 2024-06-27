Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024. Аналитики провели сравнение функционала, форматов поставки, отраслевых решений, стоимости и других характеристик решений, представленных на российском рынке.

В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте ERP отечественный софт был популярен и ранее, но крупный бизнес зависел и от западных поставщиков, в первую очередь — от SAP.

Рейтинг ERP-систем 2024 призван показать, кто из российских компаний достиг наибольшего прогресса для замены сбежавших из нашей страны иностранных вендоров. Подробности — в обзоре ERP-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функционал. Дополнительный функционал. Форматы поставки. Количество отраслевых решений. Количество дополнительных модулей. Тестовый период. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рынка признана экосистема продуктов 1С, включающая более 250 отраслевых решений и более 50 дополнительных модулей, позволяющих оцифровать практически любое предприятие. Основными решениями для управления предприятием являются 1С:ERP, 1С:Предприятие, 1С:Корпорация. Тестовый период — 6 месяцев, уровень цен — низкий.

На втором месте — DIGITAL Q.ERP от компании Диасофт с достаточно широким функционалом, 8 отраслевыми решениями и 16 дополнительными модулями. Тестовый период — 3 месяца, уровень цен — средний.

Таблица 1. Топ-5 ERP-систем 2024 Место Компания ERP-система Сумма баллов 1 1С 1С:ERP

1С:Корпорация

1С:Предприятие 533 2 Диасофт DIGITAL Q.ERP 402 3 Корпорация «Галактика» Галактика ERP 400 4 Консист Бизнес Групп Турбо ERP 361 5 Лексема LEXEMA-ERP 358

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Галактика ERP. Тестовый период — до 6 месяцев, уровень цен — средний.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг ERP-систем 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор ERP-системы 2024 Функционал Универсальность Доступность 225 220 88 210 123 69 225 99 76 225 92 44 180 86 92 170 130 31 210 80 36 225 67 16 185 90 16 205 50 33 210 58 16

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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