«Роскошный ломбард» снизил издержки на 25% благодаря «1С:Ломбард Корп»

Компания «Роскошный ломбард», являющаяся частью федеральной сети «Росломбард», завершила проект комплексной цифровизации. Внедрение отраслевого решения «1С:Ломбард Корп» позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы всей сети, объединяющей 65 ломбардов в 7 городах Сибирского федерального округа. Реализацию проекта осуществила компания «Аксиома-Софт», обладающая экспертизой в области внедрения программных продуктов на платформе «1С:Предприятие».

Основным видом деятельности компании является предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества, а также услуг по хранению ценностей. «Росломбард» специализируется на кредитах под залог драгоценностей, бытовой техники, электроники и других ценных предметов, обслуживая более 12 тыс. клиентов ежемесячно.

До начала цифровизации учет в сети велся в системе, не соответствующей современным требованиям. Использовался неактуальный план счетов РСБУ, а ошибки интеграции с ГИИС ДМДК препятствовали выполнению требований 115-ФЗ. Поддержание работоспособности системы требовало постоянных внешних доработок, что негативно сказывалось на производительности и увеличивало операционные затраты.

Внедрение «1С:Ломбард Корп» предоставило сети единую информационную систему, объединившую фронт-офис для работы товароведов и полнофункциональную учетную систему. Особенностью проекта стало использование современных цифровых технологий, включая инструменты искусственного интеллекта для распознавания документов и голосового управления, а также аналитические возможности «1С:Аналитика».

Результаты проекта показали значительные улучшения: сокращение операционных расходов на 25%, сроков оказания услуг — на 50%, ускорение формирования отчетности на 40%. Была обеспечена интеграция с федеральными информационными системами Росфинмониторинг и ГИИС ДМДК, а также переход на Единый план счетов Банка России.

Масштаб работы подтверждается техническими показателями: объем информационной базы превысил 203 ГБ, ежесуточно в системе создается более 1,5 тыс. документов. Реализованное решение позволило не только повысить эффективность работы сети, но и создать технологический фундамент для дальнейшего развития, соответствующий требованиям регуляторов.

