Умер один из родоначальников российского рынка компьютерных игр

Александр Михайлов, стоявший у истоков компании «Бука» скончался 12 марта 2021 г. от инсульта в Москве. «Бука» была одной из первых компаний на российском рынке видеоигр, и именно она задала ряд его стандартов, в том числе и выпуск игр в пластиковом боксе (jewel).

Сооснователь отечественной компании «Бука» Александр Михайлов умер возрасте 49 лет. Причиной его смерти, по словам продюсера «Буки» Александра Кутехова, стал инсульт.

Кутехов рассказал Tjournal, что Александр Михайлов скончался в Москве. До своего пятидесятилетия он не дожил всего несколько дней – Михайлов родился 1 апреля 1971 г.

Смерть сооснователя «Буки» прокомментировал в своем Twitter известный в игровой индустрии российский гейм-дизайнер Святослав Торик, в прошлом сотрудник журнала «Игромания». Он отозвался о нем так: «Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х». Александр Кутехов добавил: «Хороший человек, хороший руководитель, всегда готовый помочь как в рабочих, так и в личных вопросах».

Александр Михайлов

Александр Михайлов стоял у истоков «Буки». Компания была основана в феврале 1994 г., то есть он посвятил ей больше 27 лет своей жизни. На момент смерти Александр Михайлов, согласно ЕГРЮЛ, занимал в ней должность генерального директора. Утвержден на нее он был в начале октября 2004 г.

Один из основоположников российской гейм-индустрии

«Бука» изначально создавалась как компания-дистрибьютор видеоигр для настольных ПК и игровых приставок. Спустя два года, в 1995 г., ей удалось получить статус российского представителя у большинства крупнейших на тот момент иностранных игровых издателей, а еще через год «Бука» стала представителем японских Sony, Nintendo и Sega в России. Это дало ей возможность распространять в стране их игровые приставки.

В том же 1996 г. «Бука» открыла для себя еще одно направление деятельности в гейм-индустрии – она занялась издательством собственных игр, и первой среди них стала игра «Русская рулетка». По заявлению компании, коробочная (бокс-) версия этого проекта разошлась в России тиражом в 15 тыс. экземпляров.

Параллельно с этим компания, созданная при участии Александра Михайлова, пыталась выйти и на международный рынок видеоигр. Получилось у нее это в 1997 г., спустя всего четыре года с момента основания – на глобальном рынке были лицензированы «Вангеры» и «Аллоды».

Святослав Торик об Александре Михайлове

В 1998 г. «Бука» установила новый стандарт упаковок для видеоигр, начав выпускать их в обычных пластиковых кейсах (jewel-издание), без картонных коробок. В том же 1998 г. компания испытала на себе влияние финансового кризиса, и ей пришлось отказаться от одного из направлений своей деятельности – дистрибуции игровых приставок.

В интервью журналу «Игромания» в марте 2014 г. Александр Михайлов сообщил: «Кризис 1998 г. фактически похоронил продажи консолей, и нам ничего не оставалось, как полностью перейти на реализацию игр». К слову, выбор в пользу jewel-изданий тоже был сделан из-за кризиса, поскольку они стоили дешевле коробочных, на покупку которых у многих россиян из-за дефолта на тот момент не было денег.

Спустя год после кризиса «Бука» запустила новое направление бизнеса – полную русификацию (перевод на русский язык) иностранных игр. Первой такой игрой стала в 1999 г. пошаговая «Герои Меча и Магии III», она же Heroes of Might and Magic III.

История «Буки» в XXI веке

После 2000 г. «Бука» продолжила развивать бизнес по выпуску лицензионных локализаций зарубежных игр. В первом десятилетии XXI века она способствовала выходу полностью русифицированных популярных игр Far Cry, Beyond Good and Evil, Half-Life 2, Titan Quest, FlatOut и многих других.

В июле 2008 г. «Бука» была продана компании «1С». Сделка подразумевала переход «Буки» в собственность «1С», но без последующей реорганизации и смены названия. Компания была сохранена в прежнем виде, как и ее бренд.

Сумма сделки сторонами не раскрывалась, но аналитики оценили «Буку» в $75 млн – $85 млн. До подписания договора 52,9% акций «Буки» принадлежали инвестиционным фондам «Финам – Информационные технологии» (26,5%) и Norum (26,4%)

Во втором десятилетии XXI века «Бука» вновь вернулась к дистрибуции игровых приставок и аксессуаров к ним, но на этот раз она обратила свой взор не на японские, а на американские консоли. В 2012 г. она стала официальным дистрибутором игрового «железа» Microsoft – приставок Xbox и всего, что с ними связано.

В 2014 г. «Бука» вышла на рынок мобильных видеоигр, отметив тем самым свое 20-летие. В том же году она получила статус издателя на популярной среди геймеров всего мира платформе Steam. В 2018 г. компания начала выпуск игр для устройств виртуальной реальности.

На момент публикации материала «Бука» существовала на рынке более 27 лет. Кто будет назначен на пост гендиректора компании вместо скончавшегося Александра Морозова, на момент публикации материала известно не было.