Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

2020 год стал для ВДНХ годом нового подхода к проведению культурных и познавательных мероприятий. Главная выставка страны и ее резиденты быстро адаптировались к новым условиям и перенесли свои программы в дистанционный формат. К концу года их посмотрели более 18 миллионов раз. В летнем сезоне выставка впервые представила онлайн-путеводитель по фонтанам, а осенью был создан виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ.

Другое знаковое событие — запуск портала наградных материалов. Это онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных архивных документов, на котором представлена информация о народных достижениях с момента основания выставки в 1939 году.

«Дистанционный формат работы дал всем желающим возможность знакомиться со знаменитыми павильонами и участвовать в культурно-познавательных проектах ВДНХ. Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса “Техноград”, центров “Космонавтика и авиация” и “Слово”. И конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

31 марта 2020 года стартовала масштабная познавательная онлайн-программа ВДНХ , которая продолжается и сегодня. В ней принимают участие центр «Космонавтика и авиация», центр письменности «Слово», Музей ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», «Техноград» и другие знаковые площадки. Для детей и взрослых они проводят дистанционные лекции, мастер-классы, спектакли, экскурсии по своим экспозициям и другие мероприятия. Присоединиться к ним можно на официальном сайте в разделе «ВДНХ онлайн», на страницах выставки и ее резидентов в социальных сетях.

К примеру, в октябре пользователи больше всего интересовались онлайн-программой Всемирной недели космоса на ВДНХ. Виртуальные мероприятия набрали более 560 тысяч просмотров.

Еще одним событием 2020 года стало открытие портала наградных материалов ВДНХ. Благодаря ресурсу любой желающий может найти информацию о знаменитых ученых и исследователях, покорителях космоса, авиаконструкторах, атомщиках, трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах и промышленниках, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки. Сейчас на сайте опубликованы документы за период с 1939 по 1991 год. Это почти 11,5 тысячи наградных постановлений, в которых упоминается около 63 тысяч организаций и более одного миллиона человек.

В апреле, специально к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест, ВДНХ запустила онлайн-проект, который знакомит пользователей с уникальными скульптурами, украшающими павильоны выставки. Экскурсантам предлагается рассмотреть исторические кадры из архивов ВДНХ и современные фотографии, снятые на крышах при помощи квадрокоптера. Рядом с каждой фотографией опубликована информация о том, как создавали эти скульптуры и что они символизируют.

В летнем сезоне выставка впервые подготовила путеводитель по фонтанам. В него вошли как символы Москвы, среди которых «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», так и небольшие и менее известные фонтаны ВДНХ.

Кроме того, этим летом гости могли спланировать прогулку по территории выставки с учетом своих предпочтений. Три новых тематических маршрута позволяли любоваться цветущими аллеями и ландшафтным парком, увидеть все архитектурные шедевры и выбрать лучшие места для фотографий. К новогодним праздникам главная выставка страны подготовила спецпроект «Экскурсии ВДНХ», куда вошли как новые зимние маршруты, так и полюбившиеся обзорные и тематические туры.

И это не единственные новшества. В октябре 2020 года был создан виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ. Онлайн-путеводитель содержит фотографии восстановленных архитектурных памятников, исторические факты о каждом из них и информацию о том, как проходили реставрационные работы.

27 ноября стартовал зимний сезон «Антарктическая зима на ВДНХ». Он посвящен 200-летию с момента открытия русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым Антарктиды. На Главной аллее традиционно открылся каток. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, чтобы избежать очередей у касс, билеты на каток впервые стали продавать исключительно онлайн на официальном сайте выставки. Находясь на льду, посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию, а в павильонах проката надевать маски и перчатки. Каток ВДНХ будет работать до 28 февраля 2021 года.

В 2020 году продолжилось благоустройство территории. К середине июня было высажено 808,5 тысячи растений, из которых большая часть — цветы. Летом ВДНХ установила рекорд по цветению: на ее территории распустилось более 1,3 миллиона цветов.

Кроме того, к летнему сезону было открыто несколько новых ландшафтных композиций. Например, цветники появились возле павильонов «Оптика» и «Цветоводство и озеленение». Также был обновлен рисунок системы цветников под названием «Большая картина полей» — на смену однолетним растениям здесь были высажены многолетние цветы и хвойные кустарники.

В июле, ко Дню семьи, любви и верности, на территории ВДНХ установили два новых арт-объекта. Композиция «Птицы» авторства французского художника Седрика Ле Борна расположилась у входа на воздушную экотропу, а кинетическую скульптуру «Армадилло» (броненосец) американского художника Энтони Хоу можно увидеть рядом с павильоном № 38. Оба объекта были созданы специально для главной выставки страны.

Еще одним украшением летнего сезона стали три пары лебедей-шипунов. Для них на Каменских прудах ВДНХ были сооружены домики на плавучих платформах.

Одной из главных новинок 2020 года стали бесплатные электробусы, которые летом начали курсировать по кольцевой дороге выставки. Воспользоваться транспортом посетители могут круглогодично. Конечные остановки расположены по обе стороны от арки главного входа. Электробусы ходят с 09:00 до 21:00 с перерывами в 15–20 минут. За шесть месяцев (со дня запуска электробусов) на них проехались свыше 165 тысяч гостей выставки. А те, кто предпочитает индивидуальные поездки, до 1 ноября 2020-го могли воспользоваться экотакси (они доступны только в теплое время года). Машину можно было заказать для проведения экскурсий с гидом ВДНХ или на определенный срок, например на два-три часа. Этот вариант передвижения по территории выставки за четыре месяца (с 24 июня по 1 ноября) выбрали почти 20 тысяч посетителей.

Для любителей активного отдыха в 2020 году открылся после реконструкции стадион в парке «Останкино». Теперь одна из популярных спортивных площадок ВДНХ отвечает всем современным стандартам. На ней можно играть в футбол или просто совершать пробежки на свежем воздухе круглый год.

В 2021 году работа по возрождению и благоустройству выставки продолжится. На ее территории планируют открыть мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм», музей Гаража особого назначения ФСО России, где представят автомобили первых лиц государства, а также Центр национальных конных традиций России, павильон «Атом» и другие музейно-выставочные площадки.

ВДНХ сегодня: уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей. Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк «Останкино». 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь — более 325 га.