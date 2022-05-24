Интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты» открылась на ВДНХ

В павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве начал работу проект «Фанерон. Город мечты». Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, это современная интерактивная выставка для детей и подростков. Площадка разделена на два пространства: постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, где будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с представителями творческих профессий.

«Многие уже успели познакомиться с проектом во время новогодних праздников — в формате молодежного творческого фестиваля в “Манеже”. Он представлял собой город будущего, где дети и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей решили предоставить постоянную площадку. Теперь она располагается в павильоне “Космос” на ВДНХ», — сказала Наталья Сергунина.

В экспозицию вошли познавательные инсталляции, например «Дерево памяти» со световыми и визуальными импульсами, которые реагируют на касание. Еще одна инсталляция позволит перенестись в комикс и стать его главным героем. Также на выставке можно поучаствовать в танцевальных батлах, турнире по аркадным играм и побывать в разных локациях с помощью VR-технологий.

Важная часть проекта — лаборатория «Фанерон Лаб». Это пространство, где все желающие будут создавать комиксы, учиться рисованию в необычных техниках, посещать воркшопы и лекции с приглашенными экспертами креативной индустрии: художниками, иллюстраторами и сценаристами. Там созданы комфортные условия для творчества и обмена знаниями.

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Идеи гостей будут реализовываться и станут частью экспозиции, включая онлайн-площадку «Фанерона».

Узнать о времени работы и стоимости билетов можно на официальном сайте проекта.