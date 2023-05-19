CorpSoft24 автоматизировала электронный документооборот ВДНХ на платформе «1С»

Компания CorpSoft24 завершила проект по автоматизации электронного документооборота ВДНХ на базе решения «1С:Документооборот». В новой системе будут работать 900 сотрудников предприятия. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Перед ВДНХ стоит задача цифровой трансформации системы управления выставкой. Одной из инициатив стала автоматизация электронного документооборота на базе современной платформы.

В результате конкурса на создание автоматизированной системы электронного документооборота на базе платформы «1С:Предприятие» для ВДНХ исполнителем была выбрана CorpSoft24. Работы по контракту были выполнены в период с февраля 2022 г. по март 2023 г., после чего система была передана в промышленную эксплуатацию.

Историческая система документооборота ВДНХ к моменту старта проекта устарела: ее функциональные возможности были ограниченными и разрозненными. Кроме того, у старой системы был ряд других существенных недостатков: закрытый код, невозможность обновления, плохая поддержка. Историческая система не соответствовала задачам ускорения движения и упорядочивания обмена документами между подразделениями.

В рамках внедрения «1С:Документооборот» от CorpSoft24 требовалось сократить сроки и увеличить прозрачность процессов согласования документов, тем самым повысив эффективность работы структурных подразделений ВДНХ. Необходимо было обеспечить достоверность, целостность и актуальность согласуемой информации, уменьшить время и трудозатраты на подготовку и поиск необходимых документов.

В ходе проекта специалисты CorpSoft24 провели интеграцию системы электронного документооборота с «1С: Управление холдингом», а также реализовали специфическую интеграцию с модулем «Аренда». Потребовалась унификация процессов, доработка функционала для поддержки модулей «Казначейство» и «Бюджетирование», а также функционала по контролю исполнения резолюций и поручений.

«В результате нами была создана новая эффективная система электронного документооборота, которая позволила унифицировать процессы согласования документов во всех подразделениях и повысить исполнительскую дисциплину по выполнению резолюций и поручений. СЭД является частью обновленной ИТ-инфраструктуры ВДНХ, которая позволит управлять предприятием более эффективно с опорой на актуальные данные», — отметила Елена Александрова, начальник отдела внедрения «1С:Документооборот» компании CorpSoft24.

По итогам проекта данные о деятельности всех подразделений ВДНХ консолидируются в одной системе. Всего в рамках новой СЭД разработано 55 видов документов, 159 шаблонов документов для 40 подразделений, созданы 82 правила бесшовной интеграции. Внедрение проходило в комплексе с внедрением «1С:Управление холдингом».

В будущем планируется развитие блока «Казначейство» на базе «1С:Документооборот», а также включение в автоматизацию новых видов документов. Всего в обновленной системе электронного документооборота работают более 900 пользователей ВДНХ.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.