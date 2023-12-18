CorpSoft24 займется сопровождением системы электронного документооборота ВДНХ

CorpSoft24 выиграла конкурс на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота на платформе «1С» для ВДНХ. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Новый контракт с ВДНХ предполагает выполнение работ по развитию автоматизированной системы электронного документооборота на базе платформы «1С: Предприятие». Цель проекта — поддержание работоспособности системы, исправление ошибок и дальнейшая интеграция СЭД с другими информационными системами заказчика.

Кроме того, специалисты CorpSoft24 будут оказывать техническую поддержку пользователям и оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации при эксплуатации СЭД.

CorpSoft24 является ИТ-партнером ВДНХ: в мае 2023 г. был завершен проект автоматизации электронного документооборота на базе программного продукта «1С:Документооборот 8 КОРП» компании «1С». По итогам проекта данные о деятельности всех подразделений торгово-выставочного центра были консолидированы в одной системе, в которой начали работать 900 сотрудников ВДНХ.

Еще раньше, в декабре 2022 г., CorpSoft24 объявила о победе в открытом конкурсе на создание автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для ВДНХ.

В CorpSoft24 сообщили, что на данный момент этот проект завершен, идет развитие системы и сопровождение.

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«Цифровая трансформация ВДНХ продолжается. Цифровое развитие выставочного комплекса необходимо, чтобы соответствовать статусу площадки мирового уровня. Наше сотрудничество в рамках нового контракта станет очередным вкладом в развитие ИТ-инфраструктуры ВДНХ, построенной на основе лучших отечественных систем и решений», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

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Компания CorpSoft24 — ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С,» услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С» и в настоящее время является крупнейшим партнером «1С» с максимальными партнерскими статусами. В числе заказчиков глобальные российские и международные компании, а также государственные организации. С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.