Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года

Программу «Национальная экономика данных», которая заменит нацпрограмму «Цифровая экономика», утвердят в середине 2024 г. Об этом на CNews FORUM 1 ноября 2023 г. заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Запущена программа будет в 2025 г.



Реинкарнация программы

Национальную программу «Цифровая экономика», которая неоднократно переписывалась, в 2025 г. заменит новая программа «Национальная экономика данных». Утвердят ее в середине 2024 г. Об этом на CNews FORUM 1 ноября 2023 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе сессии «Стратегия цифровизации», отвечая на вопросы представителей ИКТ-отрасли.

Министр отметил, что все задачи, что ставились в рамках программы «Цифровая экономика», достигнуты, а новая программа, по его словам, станет более глобальной, затронет регионы и госкомпании.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2023

«До конца ноября 2023 г. мы проведем стратегическую сессию в правительстве, на которой обсудим приоритеты и параметры программы. До середины 2024 г. должны будем ее утвердить», – отметил Шадаев.

Глава Минцифры уточнил, что программа будет решать как прикладные, так и научные задачи. К первым относится все, что связано с инфраструктурой – беспилотниками, «умным» транспортом, видеонаблюдением. Ко вторым – квантовые вычисления в том числе.

Прокомментировал министр и общее сокращение финансирования на цифровизацию в стране – по его словам, «маховик цифровизации» в последние годы был мощно раскручен, и теперь настало время пересмотреть многие решения в отсутствие излишних средств.

«Ведомства и регионы будут вынуждены переиспользовать решения, переходить на лучшие практики, а не изобретать велосипед», – отметил Шадаев, добавив, что пора уйти от частных разрозненных ИТ-систем и совершить «качественный скачок».

Глава министерства подчеркнул, что прежними темпами меры поддержки российской ИТ-отрасли вводиться уже не будут, однако, нужно заниматься корректной имплементацией уже имеющихся.

Фокус на космос и телеком

Производство базовых станций в России должно быть организованно в сверхкороткий срок, отметил на форуме министр.

«В отличие от компьютерного оборудования, где у нас были свои наработки, по базовым станциям мы только начали обсуждать развитие российского производства. В сверхкороткие сроки мы должны организовать производство и 5G, и 4G станций», — подчеркнул Шадаев, добавив, что уже есть форвардные контракты, по которым выбрано три конкурирующих между собой производителя.

Министр также заявил, что серьезное беспокойство вызывает отставание в космической отрасли — к примеру, в сегменте дистанционного зондирования Земли из космоса. Решение гражданских задач невозможно в отсутствие снимков из космоса и современной спутниковой группировки, это сказывается в том числе на эффективности борьбы с пожарами.

«Космос без поддержки государства точно не сможет развиваться такими темпами, как нам нужно. На прошлой неделе было большое заседание с участием президента, на котором обсуждалось, как в этом могут участвовать частные компании. <...> Мы договорились о наборе решений, у российских частных компаний есть перспективы и все необходимые условия, чтобы себя реализовать», – сказал глава Минцифры, подчеркнув, что многие из них – это выходцы из ИТ-отрасли, которые готовы брать на себя такие задачи, как выпуск космических аппаратов.

В качестве примера Шадаев привел космическую компанию «Бюро 1440», входящую в российский холдинг «ИКС холдинг», которая вывела на орбиту три космических аппарата связи миссии «Рассвет-1» собственной разработки.

«Они показали, что наши инженеры могут делать это быстро. <...> Думаю, к 2030 году у коллег получится сделать 737 аппаратов, как они планируют» – отметил Шадаев.

Экспорт российских ИТ-решений

Один из вопросов, которые задали министру участники форума, касался поддержки российских ИТ-компаний на внешних рынках. Максут Шадаев отметил, что российские решения, в частности, операционные системы, кибербез-продукты и общесистемное ПО пользуются интересом в нейтральных и дружественных РФ странах.

Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов Цифровизация

По его словам, Минцифры собирается принять новую меру поддержку российских экспортеров – это длинные льготные кредиты для крупных зарубежных заказчиков.

«Это поможет, как минимум, выровнять ситуацию с условными китайскими партнерами, которые, если заходят, предлагают длинные льготные кредиты для заказчиков. Если мы этого не сделаем, то не сможем продавать наши решения», – отметил министр.

В то же время – пока не хватает «фактуры», крупных кейсов, с которыми можно прийти в правительство, чтобы предложить внедрить такую меру поддержки.

«Если намечаются такие сделки – приходите. Чтобы мы под них оформляли отдельную программу», – объяснил Шадаев.

Кроме того, Минцифры готово спонсировать бизнес-миссии российских ИТ-компаний и софинансировать другие маркетинговые расходы, например, на участие в выставках в других странах.

Как сократится господдержка ИТ

Ранее CNews писал о том, что госрасходы на КИТ в 2024 г. снизятся. Так, на реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество» Минцифры в 2024 г. будет выделено 277,7 млрд руб. — это на 11% ниже запланированного. Об этом Шадаев сообщал на заседании ИТ-комитета Госдумы 10 октября 2023 г.

Ольга Лебедева, «Динамика»: Онлайн-офис — это не просто канал для обслуживания клиентских запросов, а полноценный инструмент продаж ИТ в банках

В 2023 г. на программу было запланировано 309,9 млрд руб., однако, судя по сводной бюджетной росписи, по состоянию на 1 сентября 2023 г. расходы по этой программе достигли 320,4 млрд руб.

Максут Шадаев объяснял, что финансирование госпрограммы «Информационное общество» упадет из-за разработки нового проекта «Национальная экономика данных» по поручению президента Владимира Путина.

Кроме того, поддержка новых ИТ-разработок также сократят в 2024 г. в два раза – на них потратят 2,4 млрд руб. вместо 5 млрд руб.