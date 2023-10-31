«Ростелеком» установил на главном курорте страны умное освещение

«Ростелеком» выполнил самый масштабный в Краснодарском крае проект по модернизации системы уличного освещения города-курорта Сочи. Технические специалисты национального провайдера заменили около 25 тыс. старых светильников на светодиодные, усовершенствовали 574 шкафа управления и подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО). Проект реализован за счет инвестиций компании и в соответствии с концепцией «Умного города» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Сумма контракта составила около 600 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Интеллектуальная платформа самостоятельно управляет режимом освещения в зависимости от времени суток и климатических условий. С помощью встроенной сети передачи данных, связывающие шкафы управления с центральным сервером и между собой, система помогает собирать информацию о состоянии сети наружного освещения и отслеживать незаконные подключения.

«Цифровизация определяет все направления развития нашего города в качестве крупнейшего курорта страны, в том числе в вопросах комплексного благоустройства. Современное уличное освещение появляется повсеместно, в том числе в отдаленных населенных пунктах по просьбам наших жителей. Внедрение интеллектуальных технологий позволяет оптимизировать энергопотребление и управление уличным освещением, помогает сформировать удобную и безопасную среду для жителей и гостей Сочи», — отметил мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

«Фонари были модернизированы по всему большому Сочи — в Дагомысе, Лазаревском, Центральном, включая гостевой маршрут, Хосте, Адлере и Красной Поляне. При этом важно заметить, что светильники были установлены не только в популярных локациях, но и в тех в местах, которые ранее никогда не освещались. “Ростелеком” по завершению монтажа передал все осветительное оборудование на баланс администрации города-курорта и в течение действия контракта будет нести гарантийные обязательства. Реализация данного контракта позволяет муниципалитету экономить более 50% бюджета, который тратится на освещение улиц», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Реализация концепции «умного освещения» на Кубани началась со станицы Староминской и города Белореченска в 2018 г., а в 2023 г. в регионе уже выполнено 11 таких проектов.

Системы умного освещения успешно работают в станице Староминской, в Белореченске, Курганинске, Кропоткине, Кореновске, Тимашевске, Туапсе и других городах Краснодарского края.

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Получить дополнительную информацию о реализации «Ростелекомом» проектов в национальных интересах можно на официальном сайте компании.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.