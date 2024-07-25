«МТС Travel» назвал бюджетные направления по России для отдыха в бархатный сезон

Сервис путешествий «МТС Travel» проанализировал предложения туристического жилья на первые два месяца осени и выяснил, где россияне смогут найти наиболее доступные варианты размещения. В топ бюджетных направлений попали Туапсе, Краснодар и Лазаревское. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным на вторую половину июля, сейчас забронировать отели и другие объекты размещения по России в бархатный сезон можно в среднем за 6,3 тыс. руб. в сутки. Среди популярных направлений, наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае. Так средняя стоимость проживания в Туапсе составляет 4,1 тыс. руб. за ночь. На втором месте бюджетных направлений разместился Краснодар — там туристам придется заплатить в среднем 4,4 тыс. руб. за ночь. Тройку лидеров замыкает поселок Лазаревское также в Краснодарском крае — средняя стоимость проживания в первой половине осени в этом городе составляет 4,6 тыс. в сутки.

Туапсе и Лазаревское — морские курорты с мягким климатом, где в начале осени туристы все еще могут застать теплую погоду и искупаться. В Краснодаре будет удобно остановиться тем путешественникам, которые решили исследовать и другие локации региона. Например, из города удобно добраться до поселка Джубга, привлекающего отдыхающих своими пляжами, сел Абрау-Дюрсо, Мысхако и станицы Голубицкая, известных своими винодельнями, а также до других туристических точек притяжения.

По данным «МТС Travel», ранний спрос на туристическое жилье на бархатный сезон в России по состоянию на вторую половину июля вырос на 38% год к году. В тройку лидеров по количеству ранних бронирований вошли Сочи (11% от всех заказов по стране), Санкт-Петербург (9%) и Москва (7%). Самостоятельные туристы бронируют жилье в бархатный сезон в среднем на четыре ночи.

Методика: проанализированы средние открытые цены на ранние бронирования объектов размещения в России на период с первого сентября по 31 октября в 2023 и 2024 гг.