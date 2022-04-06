Разделы

Бизнес Ритейл Розница Техника
|

«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии полноформатного магазина в Георгиевске Ставропольского края. Магазин расположился по адресу: ул. Калинина, д. 123А. Площадь торгового зала составила 330 кв.м. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

В ассортименте торговой точки представлен широкий выбор крупной и мелкой бытовой техники, телевизоры, товары для красоты и здоровья и многое другое. Специалисты помогут каждому покупателю не только определиться с выбором, но и настроят гаджеты, установят все необходимые программы и утилиты на устройства.

Покупатели могут воспользоваться кредитными продуктами от банков-партнеров и приобрести технику в кредит или рассрочку.

Партнером проекта выступила компания «Группа Современных Технологий». Ранее под эгидой компании были запущены магазины в Георгиевске, Туапсе и Новомихайловском.

***

Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30%

Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера»

Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж

Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022