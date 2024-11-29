«МТС Travel»: в России совершено на 20% больше ранних бронирований отелей на зиму

Сервис путешествий «МТС Travel» и платформа Bronevik.com проанализировали ранние бронирования туристического жилья на зимний сезон 2024-2025 гг. Как показало исследование, количество заказов на этот период уже увеличилось на 20% год к году, при этом рост цен на отели и другие объекты несколько замедлился.

Главными центрами притяжения для туристов остаются три столицы – официальная, северная и курортная. В Москве совершено 19% от всех зимних бронирований туристического жилья, в Санкт-Петербурге – 10%, в Большом Сочи – 9%.

По данным на конец ноября, средняя стоимость ранних бронирований на зимние месяцы увеличилась на 12% год к году и составляет 6,9 тыс. руб. за ночь. При этом ожидается, что по итогам сезона показатель среднего чека будет ниже, так как в первую очередь бронируются более качественные и дорогие объекты размещения. Тем не менее, пока затраты на туристическое жилье растут медленнее, чем в январе-ноябре текущего года, когда динамика составила около 20%.

Среди популярных туристических направлений самые бюджетные бронирования совершены в Туапсе – средний чек за ночь там составил 3 тыс. руб. На втором месте Рыбинск, где туристическое жилье бронировали в среднем за 3,4 тыс. руб. за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Ростов Великий – в среднем 3,6 тыс. руб. за ночь.

Средний срок, за который россияне планируют свой зимний отдых, увеличился на неделю и составляет более двух месяцев (68 дней). Средняя длительность бронирований – три дня.

75% бронирований совершено в отелях разных категорий, 7% туристов выбрали для проживания на зимнем отдыхе апартаменты, по 4% – хостелы, гостевые дома и апарт-отели. При этом активнее всего рос спрос на загородные объекты – санатории и загородные отели (+80%).