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Геологические изыскания в труднодоступных районах страны выходят на новый уровень при поддержке спутниковых сервисов РТКОММ

Телеком Беспроводная связь
, Текст: Эльяс Касми

РТКОММ обеспечил высокотехнологичными комплексными спутниковыми решениями геологические изыскания в труднодоступных районах Краснодарского края. Для обеспечения эффективной работы геологоразведочных партий экспедиции ООО «СервисПромКомплектация» в районе города Горячий Ключ специалисты РТКОММ подключили точки доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с.

Развернутые в базовом лагере экспедиции сети Wi-Fi позволили сотрудникам клиента планировать логистику, связывать между собой разные поисковые группы, направлять отчеты о результатах деятельности в головной офис компании в режиме онлайн, обеспечивать комфортное качество жизни всей экспедиции.

Услуги доступа к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ для организации комплексной экспедиции ООО «СервисПромКомплектация» в Краснодарском крае были предоставлены с помощью космического аппарата «Экспресс-АМУ1».

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