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Сколтех подвёл итоги 2024 года

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил годовой отчёт за 2024 год в формате интерактивного онлайн-доклада. Отчёт доступен на сайте института.

В отчёте представлены ключевые достижения института за прошедший год — от научных исследований и образовательных программ до индустриальных партнёрств и внедрения новых технологий. Отдельное внимание уделено трансляции научных разработок в реальные технологические решения, что отражает стратегический курс института — доведение продукта от идеи до производства.

Ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов, отметил: «Основная цель Сколтеха — доведение продукта от идеи до массового производства».

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Интернет

Вице-президент по коммуникациям Сколтеха Оксана Курилова сказала: «Мы очень надеемся, что такой формат презентации итогов года найдёт отклик у нашей аудитории. Это своего рода цифровая визитная карточка Сколтеха. Проектная команда подошла к реализации творчески и в то же время ответственно: яркий дизайн, удобный интерфейс, чёткая и лаконичная подача информации — всё это делает знакомство с нашими достижениями комфортным как с экрана компьютера, так и в мобильной версии. В ближайшее время будет доступна и англоязычная версия отчёта».

Интерактивный формат отчёта делает ключевые события и показатели года доступными широкой аудитории: от исследователей и студентов до индустриальных партнёров и представителей власти.

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