УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ

УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о реализации научно-исследовательского проекта разработки прототипа газоанализатора взрывчатых веществ. Устройство, получившее название «Электронный нос», способно имитировать работу биологического обоняния, определять и классифицировать запахи на основе технологии машинного обучения. Свои подписи под соглашением поставили председатель совета директоров УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков и ректор «Сколтеха» Александр Кулешов. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

В основе разрабатываемой технологии лежит матрица из 17 перекрестно-чувствительных сенсоров на миниатюрном кремниевом чипе. При контакте с запахом сенсоры формируют уникальное сочетание электрических сигналов, а алгоритмы машинного обучения интерпретируют полученные данные. Система не только распознаёт, но и классифицирует сложные смеси запахов. Технология уже успешно применяется в пищевой промышленности, внедряется в медицине и химической промышленности. В рамках соглашения она будет адаптирована для поиска и обнаружения взрывчатых и других запрещённых веществ на объектах транспорта.

Председатель совета директоров УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков: «УК «Аэропорты Регионов» поможет «Сколтеху» доработать технологию с учётом требований безопасности, принятых в транспортной отрасли. Для этого будут привлечены эксперты служб транспортной безопасности. Первые испытания уже прошли в нашем аэропорту Кольцово. По их итогам мы приняли решение о дальнейшем сотрудничестве. Сегодня в России нет устройств-аналогов в части сочетания используемой электроники, пневматики, материалов сенсоров, и алгоритмов анализа. Успешная разработка такого анализатора позволит расширить инструментарий служб транспортной безопасности и повысить защищенность аэровокзалов и других объектов».

Устройство может использоваться для обнаружения опасных веществ, включая компоненты, трудноуловимые для традиционных сенсоров. При этом оно компактнее и мобильнее, чем существующие спектрометры для обнаружения взрывчатых веществ.

Ректор« Сколтеха» Александр Кулешов: «Технология электронного носа, разработанная в «Сколтехе», будет адаптирована под задачи транспортной безопасности. В лице УК «Аэропорты Регионов» мы видим высококвалифицированного индустриального заказчика и уверены, что такое сотрудничество станет образцом взаимодействия, когда наука решает практические задачи, а заказчик помогает науке прийти к оптимальному научно-технологическому решению».

Соглашение подписано сроком на один год. За это время специалисты проведут модификацию и оптимизацию сенсорного модуля для работы вблизи взрывчатых веществ, разработают макетный образец устройства и проведут «обучение» прибора в реальных условиях работы в аэропортах. По итогам разработки может быть принято решение о серийном производстве нового газоанализатора.