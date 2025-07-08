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Халиков Ринат
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ 1
|16.05.2002
|Саратов: на участие в конкурсе интернет-проектов "Новая реальность XXI века" подано свыше 300 заявок 1
Халиков Ринат и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
|Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
|Кириенко Сергей 149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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