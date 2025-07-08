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Халиков Ринат


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ 1
16.05.2002 Саратов: на участие в конкурсе интернет-проектов "Новая реальность XXI века" подано свыше 300 заявок 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Халиков Ринат и организации, системы, технологии, персоны:

Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Кириенко Сергей 149 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 872 1
Россия - ПФО - Саратовская область 767 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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