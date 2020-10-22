«М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в коллаборации с TheConnect организует первый федеральный интерактивный форум Digital Show-2020 — «Город будущего» с использованием современных технологий и виртуальной платформы, применяемой в индустрии компьютерных игр.

Форум пройдет в период с 26 по 29 октября для более чем 30 тыс. сотрудников и партнеров «М.Видео-Эльдорадо». Технологическим «сердцем» форума Digital Show-2020 — «Город будущего» станет информационная облачная платформа от Connect, обеспечивающая проведение масштабных онлайн-проектов с использованием технологий Mixed Reality (AR + VR). Участники форума Digital Show-2020 — «Город будущего» смогут подключиться к мероприятию по видеосвязи со своих устройств без скачивания и установки дополнительного ПО. Для этого также использована специальная технология Connect.

Мероприятие нацелено на вовлечение розничных команд «М.Видео» и «Эльдорадо» в технологические процессы онлайн-ритейла, более глубокое и детальное знакомство с новинками техники 2020-2021 г., что позволит брендам предлагать высокий уровень сервиса и персонализировать работу с каждым покупателем.

Партнерами проекта выступили десятки мировых производителей бытовой техники и электроники, создатели ПО и популярных развлекательных сервисов, включая Samsung, LG, Groupe SEB, iRobot, Jura, Kitchenaid, Philips, Delonghi, Haier, WDC, AMD, Whirlpool, Microsoft, Kaspersky, Okko, «Ростелеком», AMD, ESET, VSK, Beko, HP, Xiaomi, «Яндекс», Huawei, Electrolux, Vivo, Interstep.

Технология «Мультиплеер B2B» базируется на исходном коде игрового ядра Unreal Engine, сочетая в себе технологии онлайн-стриминга, бродкастинга, иммерсивных и вовлекающих механик геймификации для получения персонализированного эмоционального опыта пользователя.

Программное обеспечение, ранее использовавшееся при создании массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр Unreal, Fortnite, Deus Ex: Invisible War, Thief: Deadly Shadows и многих других, позволит гостям мероприятия не только создавать своих уникальных аватаров, самостоятельно перемещаться по многочисленным виртуальным пространствам, но и полноценно общаться со спикерами, другими пользователями, а также участвовать в интерактивных опросах, голосованиях и викторинах.

Команда разработчиков Connect потратила более 1 тыс. человеко-часов для создания с нуля виртуального пространства Digital Show-2020, воссоздав многофункциональный виртуальный мир и переняв опыт игровой индустрии для задач бизнеса. Множество локаций, высокая степень детализации каждого из элементов, возможность персонализации и максимальная геймификация для пользователей делают проект по настоящему уникальным с точки зрения технологий и пользовательского опыта.

Ранее похожие решения использовались на фестивалях Burning Man, а также на концертах американского хип-хоп исполнителя Трэвиса Скота (Scott Travis). Принципиальным отличием от них Digital Show-2020 — «Город будущего» является масштаб мероприятия и степень проработки виртуальной среды.

Функциональность и многообразие созданных организаторами форума Digital Show-2020 — «Город будущего» игровых миров обеспечивают участникам мероприятия эффект полного погружения. Благодаря адаптации виртуального пространства под пользователя, а также за счет дополнительного интерактивного взаимодействия внутри смоделированной программной среды, гостей мероприятия ждет путешествие по пространствам настоящего виртуального города, со своими жителями, витринами магазинов и зонами развлечений.