Импортозамещение ПО в строительной сфере: Реализовано шесть проектов для разных задач

В рамках ИЦК «Строительство» реализовано шесть проектов по импортозамещению ПО. В их числе проект «Росатома» по внедрению ПО ТИМ в промышленном строительстве; Albacore (автоматизированное управление и удаленная диспетчеризация инженерной инфраструктуры); IIoT.Istok (платформа для промышленного интернета вещей); ExploIT (платформа цифровой эксплуатации объектов недвижимости с применением ТИМ); Цифровой контроль строительства (проект «Дом.РФ») и др.

Проекты по импортозамещению ПО в сфере строительства

В рамках ИЦК (индустриального центра компетенций) «Строительство» было отобрано восемь проектов в сфере импортозамещения ПО, которые получили статус особо-значимых (ОЗП).

Об этом замминистра строительства Константин Михайлик рассказал в ходе совместного демодня трех ИЦК - «Строительство», ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) и «Электроэнергетика». Мероприятия происходило в НИУ МГСУ (Национальный исследовательский Московский государственных строительный университет).

Задачей ИЦК «Строительство» было обеспечить имопртозамещение решений иностранных вендоров, ушедших из России. Речь идет о решениях для о системах управления и передачи данных, прикладных решениях по работе с моделями и т.д. Работа по шести ОЗП уже завершена, в работе остаются только два проекта, связанных с ЦОД (центры обработки данных) и линейных объектов.

josue-isai-ramos-figueroa-qvbynmunj9a-unsplash_1.jpg
Unsplash - Josue Isai Ramos Figueroa
В рамках индустриального центра компетенций «Строительство» реализовано шесть проектов по импортозамещению ПО

В ИЦК «Строительство» уточнили для CNews, что завершены шесть проектов: ExploIT; система управления инженерными данными (СУИД); цифровой контроль строительства; доработка и внедрение комплекта программного обеспечения ТИМ в промышленном строительстве; Albacore; IIoT.Istok.

Все проекты были реализованы за собственный счет исполнителей. В дорожной карте «Новое индустриальное ПО» (ДК НИПО), утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию, есть подробное описание данных проектов.

«Росатом» и информационное моделирование промышленного строительства

Проект по доработке и внедрению комплектов ПО ТИМ (технологии информационного моделирования) в промышленном строительстве реализует госкорпорация «Росатом». В результате реализации проекта должно быть обеспечено: закрытие потребностей по необходимой функциональности отечественных ТИМ-продуктов; сквозное управление процессами сооружения ОКС (объектов капитального строительства) на базе единой платформы предоставления полного функционала информационной модели проектируемого объекта; полнофункциональный СУИД (система управления инженерными данными), обеспечивающий хранение, доступ, обмен и анализ данных ОКС на протяжении его жизненной деятельности; отсутствие лицензионных ограничений третьих лиц.

Внутри «Росатома» работа по данному проекту была организована через внутренние системы, включая САПР (системы автоматического проектирования) и СУИД (системы управления инженерными данными). Проект САПР включает 13 крупных организаций и более 5 тыс. пользователей, СУИД - еще 2 тыс. Как пояснили в ИЦК «Строительство», на первом этапе пилотирование и доработка базового ПО происходила в «Атомэнергопроекте» (организация, отвечающая за проектирование атомных электростанций большой мощности), На втором этапе происходило тиражирование решения на всем периметре «Росатома».

Следующий проект - «Топоматик Robur» от группы компаний «1520». Предполагается создать отечественный продукт, способной решить широкий спектр задач в сфере информационного моделирования и работы с инженерными данными на всем жизненном цикле объекта капитального строительства. Продукт позволит использовать информационную модель на этапе строительства; и позволит получать данные из модели (плановые объекты, длины, спецификации материалов и оборудования и т.п.) и формировать на их основе техническую документацию.

Разработанный функционал позволит поддерживать двухстороннюю связь технической документации и элементов модели, наполняя таким образом модель данными и документами. В результате должна быть сформирована исполнительная информационная модель ОКС. Также продукт позволить проверять модель на пространственные коллизии, наполненность параметрами и их соответствие требованиям ТИМ документов по проекту. Инструменты позволят проверить необходимый уровень параметризация при переходе с этапа на этап, в том числе проверить информационную модель на соответствие требованиям эксплуатационных организаций.

Цифровой контроль строительства и Система управления инженерными данными

Третий проект - «Цифровой контроль строительства» (ЦКС). Продуктом занимается госкорпорация «Дом.РФ». Предполагается создание облачной среды общих данных для реализации проектов строительства гражданского назначения с применением технологий информационного моделирования. В том числе должен быть доработан функционал по управлению документами и данными, проектами и цифровыми информационными моделями (ЦИМ).

«ЦКС обеспечивает единую цифровую среду для работы с проектной документацией, цифровыми моделями, а также позволяет контролировать ход строительства, сроки и качество выполнения работ, - пояснили в ЦИК «строительство». - ЦКС позволяет объединить всех участников строительства (застройщиков, проектировщиков, подрядчиков) в едином информационном пространстве»

Еще один проект - Система управления инженерными данными (СУИД). Его реализует «Москпастрой». Предполагается внедрить СУИД для ОКС на протяжении их жизненного цикла - от разработки концепции до передачи и эксплуатации. «Система позволяет систематизировать информацию об оборудовании, включаю техническую документацию, данные о наработке, информацию о ремонтах и обслуживании», - уточнили в ИЦК «строительство».

Должен быть упрощен переход отрасли к строительству ОКС с применением ТИМ, также должна быть сформирована исполнительная модель ОКС и подготовлена для сдачи в эксплуатацию информационная модель ОКС с последующей передачей в верхнеуровневые системы управления строительством и ЖКХ (ГИСОГД, ИСУП и т.д.). Также должна быть осуществлена автоматизация получения данных из трехмерной цифровой модели для формирования технической документации на основе полученных данных. В результате выполнения бизнес-процессов будет произведено наполнение ИМ ОКС данными и документами.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Продукт должен будет поддерживать: загрузку моделей из САПР через веб-интерфейс с перемещением моделей из области общего доступа в область «опубликовано» и архив; работу с файлами информационного моделирования в проводнике доступа Windows с разграничениями прав доступа; возможность для пользователя сравнивать версии модели с получением визуального отчета поэлементно с возможность задать правила проверки параметров модели или задать проверки пересечения геометрии между разными разделами; возможности просмотра и скачивания данных для спецификаций с данными о количестве и объеме, согласования комплектов проектно-изыскательных работ с информационной моделью и передачи информации в государственную систему.

Следующий проект - программно-аппаратный комплекс Albacore, предназначенный для комплексной автоматизации управления и удаленной диспетчеризация инженерной инфраструктуры, Albacore должен обеспечить автоматизацию как отдельных зданий, так и городских агломераций. Проект реализуется компанией «Альмис-Интеграл». «Все элементы экосистемы оптимизированы для совместной эксплуатации и позволяют создать промышленную цифровую инфраструктуру, соответствующую самым высоким требованиям», - уточнили в ИЦК «Строительство».

Другой проект - IIoT.Istock. Продукт предназначен для замены иностранного ПО на объектах гражданского и промышленного строительства. Данная платформа должна внедряться с использованием сквозных технологий (больших данных) для сбора и обработки получаемых данных по эксплуатации объекта гражданского и промышленного строительства и повышения эффективности их использования. Проект реализуется госкорпорацией «Ростех» при участии «Фонда развития территорий». «IIoT.Stock - передовая российская платформа для промышленного интернета вещей, - рассказали в ИЦК «Строительство». - Платформа содержит набор инструментов для удаленного мониторинга, диагностики и оптимизации работы оборудования, изделий и процессов их эксплуатации.»

ИС для управления процессами эксплуатации объектов недвижимости

Еще один проект - Explo IT, его реализует Фонд международного медицинского кластера. Предполагается создать информационную систему для управления процессами эксплуатации объектов недвижимости с использованием технологий информационного моделирования с целью оценки размера эффекта от автоматизации соответствующих бизнес-процессов управления эксплуатацией, а также получения экономического эффекта от использования такой системы на конкретных объектах недвижимости, в том числе в приоритетной области управления недвижимостью.

«Продукт с помощью цифрового двойника делает эксплуатацию объекта недвижимости «умной»: он позволяет отслеживать инженерные системы и единицы оборудования, а также вовремя выявлять любые неполадки, получая сигналы от датчиков», - рассказали в ИЦК «Строительство».

Решение должно поддерживать: просмотр информации по объектам эксплуатации в части технических паспортов (техкарт эксплуатации); ведение контроля работы сотрудников; управление обходами и осмотрами, проведение инспекций и аудитов; push-уведомления о поступлении новой заявки; оффлайн-режим; ручной ввод и автоматизированное получение складов и остатков по МТО (материально-техническое обеспечение) из внешней системы ERP ().; просмотр остатков, информации по закупкам, корректировка остатков, перемещением МТО между складами; контроль неснижаемого остатка; создание заявки на закупку МТО с привязкой к работам; формирование потребности МТО на плановые работы на период, прогноз использования МТО; формирование отчетности.

Также решение должно поддерживать: возможность создания графика приемки объектов и эксплуатации, отслеживания сроков, назначения ответственных, контроль отработки выявленных эффектов; фиксация результатов осмотров, испытаний с выявленными эффектами, создание заявки на отработку по выявленным дефектам; формирование актов, дефектных ведомостей; аналитика по функциональности приемки объекта в эксплуатацию в части прохождения по бизнес-процессу в соответствие со своей ролью; возможность загрузки модели и всей структуры данных из BIM моделей (объектно-ориентированные модели здания, помещения, инженерные системы, оборудование, их свойство); загрузка версионности моделей с учетом изменений (исторические данные); возможность загрузки расширенных данных (свойства, параметры оборудования) из BIM; возможность просматривать и корректировать справочник статей затрат на содержание объекта; формирование, корректировка данных по плановым и фактическим расходам и содержание объекта. работы с историей по стоимости изделия владения объектом эксплуатации с учетом финансовых взаимоотношений с подрядными организациями; планирование бюджета на эксплуатации; сравнение с периодами.

Среди других возможностей продукта значатся: возможность создания, корректировки и просмотра реестра счетчиков и их данных; введение показаний по счетчикам; ручной или автоматизированный сбор данных со счетчиков потребления коммунальных ресурсов; расчет потребления коммунальных ресурсов за период,; полученные данных из BMS системы (система управления зданием) автоматическое создание заявок по эксплуатации из внешних систем BMS с необходимыми параметрами; формирование открытого API для подключения сторонних систем BMS разных производителей; получение и фиксация потребления по коммунальным ресурсам; ведение данных и контроля сроков по медосмотрам, инструктажам, аттестациям, полученным СИЗ (средства индивидуальной защиты) и другой соответствующей информации по штатному персоналу и персоналу подрядных организаций, а также контроля допуска персонала для выполнения работ; контроль сроков действия удостоверений и допуска работников по типам (видам) работ.

ПО для автоматизации строительного и приемочного контроля

Еще два проекта вошли во вторую волну ОЗП в рамках ИЦК «Строительство». Информационная система (ИС) «Техзор» представляет из себя ПО для автоматизации строительного и приемочного контроля на всех стадиях капитального строительства, а акте приемки-передачи объекта недвижимости. Продукт также обеспечивает гранатное обслуживание и аудит строительных объектов - как в сфере жилищного, так и промышленного строительства. Планируется разработка новых модулей системы, позволяющих расширить функционал приемочного контроля и внедрить интонационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также дать возможность работы с BIM-моделями.

Другой проект - цифровой паспорт Explo-IT. Речь идет о придании нового функционала вышеупомянутому продукту Explo-IT. Планируемый новый функционал - учет объектов строительства и формировании цифровой копии технического паспорта здания. Продукт будет обеспечивать работу с цифровыми информационными моделями, в том числе с инженерных систем. Также продукт позволит вести учет и оперативно получать информацию по проектной, рабочей и исполнительной документации ОКС, формировать эксплуатационную документацию по установленными шаблонам и форматам. Понятийно продукт будет совпадать с цифровыми паспортами эксплуатации в рамках ГИСОГД (Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности).

Игорь Королев

