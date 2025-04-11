Получите все материалы CNews по ключевому слову
Техзор ГК
«Техзор» – облачное решение для автоматизации строительного контроля на протяжении всего цикла строительства. Система позволяет фиксировать нарушения, выявлять недостатки в рамках приемки/передачи помещений.
Техзор ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1372 1
|Петровский парк 4 1
|Larix 2 1
|Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
|NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 49 1
|Зуев Иван 3 1
|Бородкин Андрей 2 1
|Перминова Светлана 29 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1504 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 1
|Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147212 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352378, в очереди разбора - 759279.
Создано именных указателей - 172843.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.