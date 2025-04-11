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Техзор ГК


«Техзор» – облачное решение для автоматизации строительного контроля на протяжении всего цикла строительства. Система позволяет фиксировать нарушения, выявлять недостатки в рамках приемки/передачи помещений.


11.04.2025 «Мажордом» провел интеграцию с системой цифровизации строительства «Техзор» 1
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика 4

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Техзор ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 47 1
Связной ГК 1372 1
Петровский парк 4 1
Larix 2 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
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