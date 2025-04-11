«Мажордом» провел интеграцию с системой цифровизации строительства «Техзор»

Компания «Философт», разработчик приложения для управления системой умный дом «Мажордом», и ИТМС, разработчик приложения для цифровизации строительного контроля «Техзор», сообщили о завершении интеграции своих систем. Это сотрудничество открывает новые возможности для жителей многоквартирных домов и управляющих компаний, значительно упрощая процесс обработки заявок на гарантийное обслуживание.

С момента передачи дома в управление УК жители могут продолжать оформлять заявки, связанные с гарантийным обслуживанием. Однако до недавнего времени этот процесс был сложным и трудоемким: УК приходилось вручную принимать заявки от жильцов, обрабатывать их и передавать застройщику, после чего уточнять статус выполнения работ и пересылать необходимые документы.

С новой интеграцией между «Мажордом» и «Техзор» этот процесс стал значительно проще. Теперь заявки жителей на гарантийное обслуживание автоматически отправляются в «Техзор» без необходимости вмешательства сотрудников УК. Система самостоятельно распознает, какие заявки должны быть переданы. Кроме того, администраторы УК могут создавать такие заявки вручную в административной панели «Мажордом».

Одним из ключевых преимуществ интеграции является автоматическое обновление статуса заявок. Информация о статусе поступает непосредственно из системы «Техзор» и мгновенно отображается в приложении «Мажордом». Жители получают уведомления о статусе своих заявок прямо в чате, что позволяет им быть в курсе всех изменений без лишних усилий.

Интеграция «Мажордом» и «Техзор» – это еще один шаг к улучшению качества обслуживания клиентов и повышению уровня комфорта для жителей многоквартирных домов.