Softline Digital (ГК Softline) презентовала в Арктике умные каски под собственным брендом Proteqta

Разработчик ИТ-решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) продемонстрировал возможности продукта для промышленной безопасности Proteqta перед специалистами МЧС и Сибирской пожарно-спасательной академии. Презентация умных касок прошла в рамках деловой программы опытно-исследовательского учения «Безопасная Арктика 2025». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Proteqta – это комплексное программно-аппаратное решение для промышленной безопасности, состоящее из ПО и модуля позиционирования, который крепится к защитной каске. Сфера применения продукта достаточно широкая: от горнодобывающей отрасли до строительства.

Директор по развитию бизнеса Softline Digital Валерия Голубкова-Ягодкина: «Решение Proteqta создано на базе технологии IIoT, промышленного интернета вещей. Аппаратный компонент продукта – модуль позиционирования персонала – представляет собой умное устройство, которое отслеживает точные место и высоту нахождения человека, мониторит время присутствия в конкретных зонах, фиксирует температуру окружающей среды и обеспечивает связь с диспетчером. Это универсальный инструмент безопасности, который можно использовать и в промышленности, и в спасательных операциях».