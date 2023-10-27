Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Платформа AiLine компании Softline Digital внесена в реестр отечественного ПО

Платформа для внедрения решений на основе искусственного интеллекта AiLine, разработанная в Softline Digital, была внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Это позволит продвинуть решение среди государственных заказчиков и компаний со строгими требованиями к отечественному происхождению внедряемых систем.

Платформа AiLine была разработана для быстрого развертывания цифровых двойников предприятий. Она дает возможность прогнозировать состояние оборудования, предсказывая возможные неисправности и предоставляя возможность компании-пользователю оптимизировать технологические процессы. Платформенный подход позволяет существенно сократить время на внедрение двойника и не прибегать к помощи дорогих Data Science-специалистов.

Добавление AiLine в реестр российского ПО позволит Softline Digital расширить число потенциальных заказчиков и предложить решение клиентам, выбирающим импортонезависимое ПО. Это важно не только государственным организациям, но и другим крупным предприятиям.

«Платформа AiLine была создана на основе экспертизы команды Softline Digital, и в её основе лежит понимание потребностей современных предприятий. Мы находимся в постоянном контакте с крупными промышленными компаниями и тестируем наши гипотезы на них, чтобы предоставлять клиентам ровно то решение, которое полностью решает их задачи и соответствует запросу рынка. Стоит отметить, что AiLine сделана достаточно гибко, чтобы вносить изменения и совершенствовать продукт на основе обратной связи. В будущем мы добавим в решение элементы продвинутой аналитики и возможности для переобучения и актуализации моделей», – отметил Вадим Седельников, Data Science-архитектор в Softline Digital.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы

Microsoft исправила дефект Excel, который годами бесил ученых

На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

Собрать деньги и исчезнуть: Почти половина криптовалютных ботов в Telegram - мошенники

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

«Ростелеком» вложит полмиллиарда в ПО для автоматических инвестиций

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще