Softline Digital объявляет о партнерстве с компанией Twin3D

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline заключила партнерство с компанией Twin3D, занимающейся созданием реалистичных 3D-аватаров людей и продакшеном CG-контента с аватарами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Благодаря партнерству Softline Digital сможет предлагать клиентам из любой отрасли маркетинговое решение – виртуальных инфлюенсеров и ассистентов. Это фотореалистичные персонажи, которые могут использоваться в любых сферах деятельности и выполнять функции блогера, амбассадора, консультанта, ассистента, тренера и др.

Цифровые инфлюенсеры открывают огромные возможности для развития бизнеса в digital-сфере, упрощают разработку контента за счет того, что выполняют необходимые функции, не нуждаясь при этом в отдыхе, отпуске и больничных. При этом такой персонаж транслирует аудитории ровно то, что от него хочет услышать заказчик.

В роли цифровой модели может выступать как живой персонаж (известная личность), так и абсолютно новый выдуманный герой, который будет выполнять функцию продвижения бренда и формирования общественного мнения.

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«Более молодое поколение стремится получать новый опыт, включая геймификацию и виртуальную реальность, поэтому для привлечения такой аудитории виртуальный персонаж может стать идеальным решением. Заключение партнерства даст возможность Softline Digital более широко охватить сферу инновационных технологий, и мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с компанией Twin3D», — отметил Сергей Фомичев, директор по развитию Softline Digital.

«Изначально мы фокусировались на кино-продакшене и различных креативных рынках, однако сейчас мы хотим предложить нашу экспертизу и оборудование более широкому спектру заказчиков. Уверены, партнерство с Softline Digital поможет нам быстрее дойти до каждого клиента и преподнести им наш высокотехнологичный продукт», — сказал CEO Twin3D Алексей Белокопытов.