Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, заключил партнерское соглашение с группой компаний «Силтэк» – первым серийным российским производителем корпусированных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-процессов для компаний из разных отраслей. Сотрудничество с ГК «Силтэк» позволит цифровой лаборатории Softline Digital предлагать своим заказчикам современное и надежное решение для маркировки, идентификации и учета товарно-материальных-ценностей (ТМЦ). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Инженеры ГК «Силтэк» проектируют и создают решения и корпусированные RFID-метки с 2018 г. для учета объектов в логистике и ритейле, промышленности, банковской сфере, нефтегазовой отрасли, животноводстве и других отраслях. Производственная площадка «Силтэк» является единственной в России, где крупносерийно производятся пломбировочные устройства, пломбы-наклейки и сейф-пакеты с интегрированной RFID-меткой.

«Совместно с нашим партнером Softline Digital мы планируем выполнять проекты по внедрению меток в компаниях различных сфер деятельности – от ритейла до нефтегазовой отрасли. Это позволит нашим клиентам решать самые разнообразные задачи. С помощью RFID-технологии возможно упростить и ускорить процедуры считывания и записи данных с контролируемых предметов, товаров, оборудования, а значит – повысить эффективность бизнес-процессов, а короткий цикл производства меток позволит значительно сократить срок реализации проектов», – отметил Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности в ООО «Силтэк».

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«Благодаря сотрудничеству с ГК “Силтэк” мы сможем внедрять в компаниях заказчиков передовые цифровые методы автоматизации бизнеса – системы автоматизированного учета материальных объектов с применением ручных и стационарных считывателей, антенн, специализированного программного обеспечения. RFID-метки нашего партнера проходят проверку и тестирование в его собственной лаборатории, поэтому мы уверены в высоком качестве решений вендора и их устойчивости к воздействию внешних факторов. Так, широкое применение меток во многих отраслях промышленности подтверждает то, что их эксплуатация возможна в различных условиях. С помощью нашего партнера мы также сможем решать сложные задачи, связанные с созданием уникальных решений с учетом индивидуальных требований клиентов», – сказал Антон Салин, директор по развитию бизнеса в Softline Digital.