Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур»

Softline Digital реализовала проект по автоматизации процесса инвентаризации для компании «Сибур». Специалисты цифровой лаборатории внедрили в нефтехимической компании российское решение для учета имущества и инвентаризации с применением RFID-технологии. В результате клиент смог сократить временные и трудовые затраты на рутинные операции и теперь своевременно и оперативно получает актуальные данные о местонахождении объектов учета.

Для ускорения бизнес-процессов компании «Сибур» требовалось автоматизировать инвентаризацию и учет товарно-материальных ценностей. Ранее этот процесс занимал длительное время, так как производился вручную, данные по итогам инвентаризации заносились в ПО SAP. В поиске решения компания «Сибур» обратилась к ГК Softline. После тестирования разных продуктов была выбрана единая клиент-серверная система оперативного учета и инвентаризации имущества на базе российской платформы Union EAM. Специалисты Softline Digital продемонстрировали функциональные возможности системы, клиент познакомился с RFID-технологией и убедился в том, что решение обеспечивает точное распознавание объектов и позволяет существенно облегчить процедуру учета. В результате в компании было принято решение о внедрении системы с RFID-технологией. Система учета и инвентаризации имущества представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий терминалы сбора данных, метки RFID, считыватели и платформу Union EAM, которая может интегрироваться с любой учетной системой заказчика.

В открытом конкурсе на проведение работ по внедрению системы с RFID-технологией победила ГК Softline. Внедряла систему команда Softline Digital совместно со специалистами вендора.

«Наша команда развернула платформу на мощностях клиента, провела маркировку объектов учета RFID-метками. Также мы провели настройку мобильного и стационарного RFID-считывателей, предназначенных для инвентаризации имущества. Теперь внедренная в «Сибуре» платформа обеспечивает точное распознавание объектов и построение отчетов в реальном времени. Мобильные считыватели клиент использует для проведения инвентаризации, а с помощью стационарных, установленных на выходах из зданий, система автоматически определяет, был ли объект внесен или вынесен. При этом, если мобильные считыватели «увидят» в помещении предметы из других кабинетов, система «отфильтрует» лишние объекты и отразит только достоверные данные. А если сотруднику срочно потребовался тот или иной предмет, то можно обратиться к системе и по инвентарному номеру определить, где в последний раз система фиксировала его местонахождение», – сказал Антон Салин, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

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«Благодаря внедрению RFID-технологии и автоматизации процесса учета, трудозатраты сотрудников на проведение инвентаризации в нашей компании сократились в разы. Мы высоко оценили широкий и гибкий функционал платформы. По итогам проекта мы получили удобное решение, которое позволяет проводить инвентаризацию в сжатые сроки и с более высокой точностью», – отметил Никита Камнев, менеджер проекта «Общекорпоративные сервисы» в компании «Сибур».