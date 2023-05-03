Разделы

Цифровизация
|

Softline Digital усовершенствовала платформу на основе искусственного интеллекта AiLine

Softline Digital модернизировала платформу по запуску цифровых двойников промышленных предприятий. На базе AiLine разработаны решения для задач горно-обогатительной отрасли и для молочной промышленности, а также была усилена автоматизация решения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа AiLine предназначена для создания цифровых двойников. Это готовое решение, которое позволяет сократить скорость разработки и внедрения цифровых двойников в три раза, существенно уменьшая при этом финансовые затраты заказчика.

Аналитический аппарат платформы позволяет: строить сравнительные графики по нескольким параметрам, сравнивать и выявлять взаимосвязи; выявлять аномалии в данных; проводить корреляционный анализ в нескольких разрезах; строить модели машинного обучения «одной кнопкой», подбирать оптимальную модель; анализировать и сравнивать результаты работы моделей и их метрики.

AiLine предлагает компаниям быстрый и экономичный способ создания цифровых двойников и точного моделирования различных сценариев. Алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта платформы делают ее бесценным инструментом для предприятий, стремящихся оптимизировать свою деятельность и повысить эффективность.

Последние изменения AiLine позволяют предприятиям из горно-обогатительной отрасли получить готового цифрового двойника за сравнительно короткий срок для основных производственных процессов, имеющих большой потенциал по оптимизации: подачи, измельчения руды и флотации. По оценкам экспертов Softline Digital, применение промышленного двойника позволит увеличить эффективность этих процессов до 4%.

Также платформа AiLine была адаптирована для создания двойников в сфере молочной промышленности. С применением платформы уже реализовано несколько проектов для крупного производителя молочных продуктов по прогнозированию параметров, характеризующих качество молока – уровня содержания жира и протеинов, а также его стоимости. Команда Softline Digital построила и внедрила модели, которые предсказывают эти показатели продукции на короткий (два месяца) и длинный горизонт (полтора года).

Сравниваем отечественный видеоредактор VSDC с продуктами Adobe
импортонезависимость

Применение платформы в горнодобывающей, перерабатывающей и пищевой промышленностях демонстрирует ее универсальность и потенциал для преобразования различных отраслей. В рамках модернизации платформы также был разработан алгоритм автоматической предобработки данных, который самостоятельно распознает формат, типы данных, заполняет пропуски и др.

Все эти шаги направлены на достижение основной стратегии Softline Digital – унификация подходов по внедрению решений на основе искусственного интеллекта и предложение готовых отраслевых решений в сфере цифровых двойников и дата-аналитики под конкретные типовые задачи заказчиков.

«Мы хотим предоставить нашим заказчикам готовые решения с акцентом на их технологические процессы. Это поможет им не тратить время и ресурсы на найм команды дата-аналитиков и разработку моделей прогнозирования и позволит предприятиям при внесении минимальных индивидуальных изменений сразу же запускать цифрового двойника в работу и извлекать из него пользу. Рынок идет по пути платформенных решений, и мы видим это хотя бы по техническим заданиям от заказчиков, которые к нам поступают. Основным запросом являются готовые продукты, позволяющие сразу же начать процесс цифровой трансформации предприятия, и мы стремимся к тому, чтобы платформа AiLine максимально отвечала данным требованиям клиентов», – отметил Вадим Седельников, Data Science архитектор в Softline Digital.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня

«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»

«Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT

Военкоматы получат доступ к ЕГИС здравоохранения, чтобы проверять призывников по электронным медкартам

США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT»

МТС два года назад должна была построить ЦОД, но все еще ищет «наилучшую площадку»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить
Показать еще