Softline Digital усовершенствовала платформу на основе искусственного интеллекта AiLine

Softline Digital модернизировала платформу по запуску цифровых двойников промышленных предприятий. На базе AiLine разработаны решения для задач горно-обогатительной отрасли и для молочной промышленности, а также была усилена автоматизация решения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа AiLine предназначена для создания цифровых двойников. Это готовое решение, которое позволяет сократить скорость разработки и внедрения цифровых двойников в три раза, существенно уменьшая при этом финансовые затраты заказчика.

Аналитический аппарат платформы позволяет: строить сравнительные графики по нескольким параметрам, сравнивать и выявлять взаимосвязи; выявлять аномалии в данных; проводить корреляционный анализ в нескольких разрезах; строить модели машинного обучения «одной кнопкой», подбирать оптимальную модель; анализировать и сравнивать результаты работы моделей и их метрики.

AiLine предлагает компаниям быстрый и экономичный способ создания цифровых двойников и точного моделирования различных сценариев. Алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта платформы делают ее бесценным инструментом для предприятий, стремящихся оптимизировать свою деятельность и повысить эффективность.

Последние изменения AiLine позволяют предприятиям из горно-обогатительной отрасли получить готового цифрового двойника за сравнительно короткий срок для основных производственных процессов, имеющих большой потенциал по оптимизации: подачи, измельчения руды и флотации. По оценкам экспертов Softline Digital, применение промышленного двойника позволит увеличить эффективность этих процессов до 4%.

Также платформа AiLine была адаптирована для создания двойников в сфере молочной промышленности. С применением платформы уже реализовано несколько проектов для крупного производителя молочных продуктов по прогнозированию параметров, характеризующих качество молока – уровня содержания жира и протеинов, а также его стоимости. Команда Softline Digital построила и внедрила модели, которые предсказывают эти показатели продукции на короткий (два месяца) и длинный горизонт (полтора года).

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Применение платформы в горнодобывающей, перерабатывающей и пищевой промышленностях демонстрирует ее универсальность и потенциал для преобразования различных отраслей. В рамках модернизации платформы также был разработан алгоритм автоматической предобработки данных, который самостоятельно распознает формат, типы данных, заполняет пропуски и др.

Все эти шаги направлены на достижение основной стратегии Softline Digital – унификация подходов по внедрению решений на основе искусственного интеллекта и предложение готовых отраслевых решений в сфере цифровых двойников и дата-аналитики под конкретные типовые задачи заказчиков.

«Мы хотим предоставить нашим заказчикам готовые решения с акцентом на их технологические процессы. Это поможет им не тратить время и ресурсы на найм команды дата-аналитиков и разработку моделей прогнозирования и позволит предприятиям при внесении минимальных индивидуальных изменений сразу же запускать цифрового двойника в работу и извлекать из него пользу. Рынок идет по пути платформенных решений, и мы видим это хотя бы по техническим заданиям от заказчиков, которые к нам поступают. Основным запросом являются готовые продукты, позволяющие сразу же начать процесс цифровой трансформации предприятия, и мы стремимся к тому, чтобы платформа AiLine максимально отвечала данным требованиям клиентов», – отметил Вадим Седельников, Data Science архитектор в Softline Digital.