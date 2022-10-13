Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией DreamDocs

Компания Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о начале сотрудничества с компанией DreamDocs (ранее ApRbot), которая разработала автоматизированную интеллектуальную платформу для обработки документов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новая интеллектуальная платформа призвана помочь компаниям с большим количеством входящих документов. Решение оцифровывает информацию с изображений, помогает сохранять и систематизировать важные данные.

Необходимость в таком решении была обнаружена в компаниях с большим количеством входящих документов (от 100 тыс. страниц в месяц). Заказчики крупных компаний часто испытывают сложности со своевременной обработкой и внесением информации в корпоративные системы.

Платформа позволяет распознавать и извлекать информацию с изображений, включая рукописный текст, сортировать и классифицировать документы, извлекать значимые данные, обрабатывать их с помощью формул и правил, а затем заносить в информационные системы клиента.

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Решение призвано помочь в работе с неструктурированными документами и дает возможность быстрого добавления новых процессов и типов документов любым бизнес-пользователем. Весь этот функционал позволяет сокращать стоимость обработки документов в два-пять раз при увеличении скорости обработки в три-десять раз.

«Классические RPA-системы позволяют упростить процесс сбора, но не могут проводить качественную сверку, интеллектуальный поиск и постобработку. В большинстве компаний подобные процессы строятся на ручном вводе. При высокой текучке приходится заниматься регулярным обучением новых сотрудников, что увеличивает трудозатраты и конечную стоимость обработки данных. Поэтому мы в Softline Digital заключили партнерское соглашение с DreamDocs на внедрение платформы, которая исключает ошибки из-за человеческого фактора, снижает число неточностей на 95%. Также решение помогает сократить трудозатраты на обработку документов более чем на 50% (по данным Softline Digital)», – сказал Сергей Фомичев, директор по развитию бизнеса Softline Digital.