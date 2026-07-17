SL Soft FabricaONE.AI помогла сети «О'кей» снизить затраты на планирование ротации на 13% с помощью модуля нормирования операций MD Audit

Сеть гипермаркетов «О'кей» снизила затраты на 13% при планировании работ по ротации товара и оборудования в торговом зале благодаря внедрению модуля нормирования операций MD Audit от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Проект позволил бизнесу оцифровать операционную работу магазинов, выявить «узкие места» в процессах и получить прозрачный инструмент для сравнения эффективности между торговыми точками. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До начала проекта анализ неэффективных участков в магазинах «О'кей» был крайне трудоемким процессом. Он опирался на ручные опросы сотрудников, «выходы в поля» и визуальные осмотры. В условиях, когда бизнесу необходимо быстро принимать решения по распределению ресурсов, фонду оплаты труда и автоматизации, такой подход оказался недостаточно эффективным и не обеспечивал нужной скорости. Заказчику требовался надежный инструмент, который позволил бы оцифровывать время выполнения сложных операций, сравнивать результаты между магазинами, находить устаревшие или лишние действия и формировать базу для определения реальной потребности в ресурсах.

Решение MD Audit от SL Soft FabricaONE.AI привлекло внимание ритейлера после профильного вебинара, по итогам которого было предложено провести пилотное тестирование. Ключевыми критериями выбора стали уникальность продукта на российском рынке и отказ от работы с множеством разрозненных таблиц. MD Audit предложил удобный веб-интерфейс, доступный с любого мобильного устройства, и возможность визуального анализа «дерева процессов». В рамках пилота были оцифрованы три сложных процесса ритейлера: приемка, выкладка и маркировка товара. Модуль не только показал реальные временные затраты на каждую операцию, но и выявил действия, которые магазины уже фактически не используют.

Внедрение модуля обеспечило бизнесу следующие результаты: снижение затрат на 13% при планировании работ по ротации товара и оборудования в торговом зале; сокращение трудозатрат на планирование: время работ уменьшилось с 1 235 до 1 072 часов; ускорение физического обновления зала: сроки перестановки стеллажей сократились с 39 до 34 дней; повышение скорости нормирования: подготовка нормакарт и замер одного процесса теперь занимают 4,5 часа вместо 6 часов при ручном методе, а аналитические данные становятся доступны бизнесу в день замера; оптимизация управления ресурсами: получение точных нормативов для расчета бюджетов, сроков проектов и обоснования потребности в персонале.

Реализация проекта позволила сети «О'кей» трансформировать подход к операционному управлению. Обеспечение сквозной прозрачности процессов улучшило внутреннюю коммуникацию и скорость реакции на отклонения. Компания сменила фокус с длительного глубокого анализа на оперативное внесение изменений «здесь и сейчас», получив возможность корректировать бизнес-процессы в режиме реального времени и гибко масштабировать успешные практики между магазинами.

«Инструмент MD Audit подсветил узкие места. Процессы проработаны детальнее — мы увидели реальную работу и затраты времени. Это больше, чем просто замер времени — функций у модуля много», — отметила Ольга Колесникова, специалист по поддержке операционной деятельности, «О'кей».