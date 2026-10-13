«Ростелеком» проговорился о планах анализировать звонки в «Макс». Его создатели говорят, что ничего не выйдет

ПАО «Ростелеком» раскрыл перед поставщиками свои требования к внедрению масштабной ИИ-платформы для анализа голосовых вызовов и голосовых сервисов на миллионы абонентов с интеграцией с ГИС «Антифрод». В списках «технологий связи», где будут работать решения для борьбы со звонками от мошенников, телеком-оператор упомянул не только привычные сотовые стандарты, но и мессенджеры «Макс» и VK. В VK по просьбе CNews изучили документацию и заявили, что выдвинутые «Ростелекомом» требования «технически нереализуемы в наших продуктах».



Планы «Ростелекома»

ПАО «Ростелеком» объявило, что проводит запрос для получения актуальной информации об условиях на поставку масштабной «Платформы для анализа голосовых вызовов» в соответствии с условиями рынка для подготовки к проведению в дальнейшем закупочной процедуры.

В техзадании «Ростелеком» уточнил, что речь идет о сборе рыночной информации о наличии и стоимости решений для анализа входящих голосовых звонков «на мошенников», а также платформы для работы с голосовыми сервисами с поддержкой Geo-резервирования абонентского трафика.

CNews «Макс» может попасть под контроль не только со стороны VK

Заявки от потенциальных разработчиков платформы принимают до 15 октября 2026 г. По итогам этого запроса у компании не возникнет обязанности заключать договор. Однако в извещении описано, что условный срок поставки может составить 50 дней, а оплата делится на две части, в том числе 25% — это аванс.

В «Ростелекоме» прокомментировали свои планы.

«Эффективная защита мобильных абонентов от телефонного мошенничества и киберугроз — один из приоритетов "Ростелекома". Например, компания предлагает услугу "Защита звонка", которая ограничивает абонента от спама и телефонного мошенничества: с помощью технологий ИИ анализирует подозрительные вызовы в режиме реального времени и предупреждает абонента о рисках (слышит только абонент), записи звонков при этом не хранятся. Это дополнительная услуга, которая подключается только по желанию и с согласия клиента, в том числе на анализ разговоров», — заявили в компании.

Компания регулярно изучает рынок новых решений для борьбы с мошенничеством, запрос информации — один из инструментов такого мониторинга. Он носит информационно-справочный характер и не предполагает обязательств по закупке. После анализа полученной от вендоров информации компания примет решение о целесообразности проведения закупочной процедуры, уточнили в «Ростелекоме».

Требуемые характеристики

К запросу «Ростелеком» приложил технические требования к оборудованию платформы для анализа голосовых вызовов, где описал ее характеристики. С документом для поставщиков удалось ознакомиться CNews.

В требованиях описаны два запроса. В первом речь идет о решении для анализа голосового трафика на предмет мошенничества. Поставщик должен предложить комплексное решение для анализа голосовых вызовов, как входящих, так и исходящих, причем в режиме реального времени с выявлением признаков мошенничества, включая полное географическое резервирование трафика и поддержку масштабирования по числу абонентов. Решение должно работать в технологиях связи 2G/3G и обрабатывать голосовой поток с использованием кодеков: G.711/G729.

Требования к аппаратной части включают в себя высокопроизводительные ML-серверы (Machine Learning — машинное обучение) с GPU (Graphics Processing Unit — графический процессор), количество физических серверов на площадке (активно-активный режим) должно быть достаточным для обеспечения стабильности голосовых соединений не ниже CCRS (Call Completion Success Rate — коэффициент успешного установления соединений) — 96%.

Платформа должна включать в себя ML-решение с базой размеченных сценариев мошенничества на основе реальных данных, поддержкой транскрибации звонка. Оно должно поддерживать нейросетевые модели для анализа голоса: распознавание речи (ASR), определение эмоций, выявление аномалий в поведении, идентификация говорящего (SV), детекция поддельных голосов (deepfake), детекция синтеза речи, использования слепков голоса. Возможность работы (анализ звонка в голосовом потоке, его транскрибация) в режиме реального времени. Также должна быть реализована возможность проигрывания аудиосообщения абоненту и разрыва соединения. Дообучение модели должно проходить не реже одного раза в две недели. Качество распознавания мошеннических вызовов достигать 99%.

Во втором запросе речь идет о платформе для голосовых сервисов. В технических требованиях указано, что поставщик должен предложить решение, объединяющее управление/оркестрацию голосовыми вызовами, анализ на мошенничество, синтез речи, иные голосовые модели, с возможностью интеграции с системами оператора.

К запросу приложен список технологий связи, в которых должен работать сервис. В нем уже упоминавшиеся 2G/3G, а также VoLTE, VoWiFi, а также мессенджеры «Макс» и VK. Также уточняется, что нужно обрабатывать голосовой потом с помощью кодеков AMR-WB, AMR-NB, EVS, G.711/G729.

В состав решения также должна войти уже описанная ML-модель. В списке ее функционала — анализ голосовых сообщений, распознавание дипфейков, выявление аномалий в поведении, транскрибация и прочие возможности. Аппаратная часть должна представлять собой Softswitch-серверы на базе x86_64, которые должны быть включены в реестр Минцифры. К программной части (виртуализация, операционная система, прикладное ПО Softswitch) предъявляется аналогичное требование.

В функционал включены помимо типовых возможностей интеграция с государственной информационной системой (ГИС) «Антифрод».

«Ростелеком» описал и масштаб решения. Так, от поставщиков потребуется оценка на пропуск трафика 3 млн абонентов. На пике нагрузка достигает 30 тыс. одновременных вызовов, 1200 новых вызовов в секунду.

В техническом документе описана география размещения решения. Указано, что площадки с голосовым трафиком оператора находятся в городах Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

Причем тут «Макс»?

В пресс-службе «ВК» CNews предоставили комментарий о возможностях планируемых решений. «Такие требования технически нереализуемы в наших продуктах», — заявили в VK, комментируя тендер «Ростелекома».

Эксперты, опрошенные CNews, говорят, если в целом описанный запрос укладывается в уже существующую в России схему борьбы с мошенничеством на уровне операторов связи. Однако нововведением можно назвать появление в списке мессенджеров, трафик которых проходит через интернет.

«"Макс" и VK в списке, я бы сказал, самое интересное место. Для операторской системы это новое. Оператор видит телефонный трафик, а звонок в мессенджере идет через серверы VK, и его содержание оператору недоступно. Получается, без участия самой платформы такой анализ, скорее всего, не заработает. Но возмещать ущерб закон обязывает только операторов связи и банки. На мессенджеры эта обязанность не распространяется», — отметил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский.

«Для оператора связи это можно назвать нововведением, поскольку звонки в мессенджерах зашифрованы и оператор их не видит, — согласен Даниил Киселев, технический директор MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг»). По его словам, анализировать такие звонки можно только через интеграцию с VK или «Макс». Как именно это будет устроено, в техзадании не раскрывается.

Сам анализ звонков известен, новым является канал, добавляет Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners. После обязательной предустановки «Макс» трафик мигрирует в национальные мессенджеры, и «антифрод» следует за абонентом. «В требованиях мессенджеры стоят в одном ряду с VoLTE и VoWiFi, для платформ это свежая задача с другой сигнальной архитектурой и кодеками. Голосовые вызовы в мессенджерах де-факто становятся частью операторской сети с точки зрения безопасности», — добавил Кудряшов.

Кудряшов напомнил о введенном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России) летом 2025 г. Звонки через них шли мимо биллинга Роскомнадзора, зашифрованные, как черный ящик, добавляет Дарья Джанкотти, генеральный директор «Биорг».

По ее словам, голос внутри мессенджера оператору, как правило, действительно недоступен. «Работать с ним можно только при участии владельца сервиса, но это не следует из техзадания», — пояснила Джанкотти. По ее словам, поскольку речь в техзадании идет именно про российские мессендежеры, то, скорее всего, они пойдут навстречу регулятору и интегрируются с платформой «Ростелекома» по API.

«Что называется, не взлом шифрования, а "братская" интеграция. Возможно, мы наблюдаем, как исчезает граница между классическим телекомом и интернет-мессенджерами. Кто-то хочет контролировать наш голос, независимо от того, по какому протоколу он передается», — констатировала эксперт.

Включение «Макс» и VK в техзадание «Ростелекома» говорит о том, что государство и операторы связи рассматривают мессенджеры как равноправный источник голосового трафика, который требует такого же контроля и анализа, как и обычная телефония, это логичный шаг в рамках построения единой системы антифрода, — согласен Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема»).

Новый масштаб

В целом эксперты оценили представленные «Ростелекомом» требования к платформе анализа голосовых сообщений и голосовых сервисов как масштабные. Описанная в техническом задании платформа — это система промышленного класса, которая должна обрабатывать голосовой трафик в масштабах страны, включая транскрибацию, речевую аналитику и автоматическую оценку в реальном времени, заявляет Игорь Бедеров.

«Если говорить простым языком, это система, которая "слушает" миллионы звонков одновременно и переводит их в текст, чтобы потом можно было быстро найти нужную информацию», — говорит эксперт.

По его словам, в России есть аналоги. Здесь можно выделить несколько сегментов. В корпоративном секторе работают такие платформы, как NLab Speech от МФТИ, которая специализируется на распознавании речи и голосовой биометрии. Компания Voca Tech, которую в 2025 . приобрел «Билайн», предоставляет технологии речевой аналитики для банков, ритейла и телекома. В финансовом секторе и госструктурах востребованы решения от «Криптонита» и других игроков. Однако платформа «Ростелекома» задумана как интеграционное ядро для всей отрасли связи, и в этом ее ключевое отличие, констатировал Бедеров.

Аналоги есть у крупных операторов, например «Защита звонка» у самого «Ростелекома» и решения МТС, «МегаФона», «Билайна», рассказал Даниил Киселев. Технологии распознавания речи также используются в «Сбере», «Яндексе», VK. Однако с учетом набора всех требований готового коробочного решения на рынке нет, скорее всего его придется «собирать» из продуктов нескольких вендоров, согласен Киселев.

Основная сложность разработки подобных платформ связана с необходимостью обрабатывать большой объем голосового трафика в реальном времени, причем для анализа одного разговора могут использоваться сразу несколько моделей машинного обучения, указал CNews Юрий Тюрин, технический директор MD Audit (ГК Softline).

По его словам, помимо распознавания речи, система может анализировать особенности голоса, выявлять признаки его синтеза и определять подозрительные сценарии разговора. При этом важно не только обеспечить необходимую точность распознавания, но и минимизировать задержки при обработке данных, поскольку от скорости работы системы зависит возможность своевременно предупредить абонента или прервать мошеннический звонок.

ГИС «Антифрод» как новинка

В отличие от уже внедренных технологий «Ростелеком» делает шаг вперед благодаря требованию об интеграции с ГИС «Антифрод», считают эксперты.

«МТС, "Билайн", "СберМобайл" уже анализируют разговор и предупреждают абонента о мошеннике прямо во время звонка. Но там это услуга. Абонент сам решает, включать или нет. У "Ростелекома", насколько я понимаю, задача другая. С 1 марта 2027 г. по 210-ФЗ оператор сам обязан выявлять номера мошенников и номера их жертв и передавать их в ГИС "Антифрод". Если номер жертвы не передал, то при ряде условий будет возмещать украденные деньги. Получается, для оператора это уже вопрос прямых выплат, а не сервис», — указал Илья Ильинский, эксперт НТИ.

Именно поэтому оператор так ответственно относится к вопросу георезервирования, добавил эксперт. «Платформа работает в реальном времени, но если площадка легла, номера в ГИС не уйдут. Каждый такой пропуск потом может стоить оператору денег», — указал Ильинский.

Дарья Джанкотти, генеральный директор «Биорг», обратила внимание на еще один интересный нюанс в запросе — обучение нейросети на полученных данных.

«В техзадании правила хранения записей и транскриптов не заданы. Косвенно затронуты логирование событий, транскрибация и регулярное дообучение моделей на новых данных. Собственно, обучение на данных – главный открытый вопрос. На каких записях модели обучат? Как обойдут ограничения 152-ФЗ будут трактовать понятие «тайна связи» (ст. 63 закона «О связи»). Единственная прямо прописанная мера — это разграничение ролей доступа», -– указала эксперт.

Эксперт добавила, то в техзадании можно было бы заложить обработку потока без сохранения аудио, хранение только событий и фрагментов звонков, обезличивание перед обучением, а также хранение данных на российских серверах, которые физически находятся в границах РФ. В ТЗ «Ростелекома» этот набор не прописан, что опять же говорит лишь об изучении рынка.

Стоит ли опасаться, что звонки прослушают?

Эксперты также успокоили россиян — голосовые звонки законопослушных граждан вне опасности. Также наблюдать за неосторожными высказываниями не будет и государство. Хотя, например, в описанной системе и предусмотрена интеграция с ГИС «Антифрод», что подразумевает доступ правоохранительных служб.

«Из интеграции с ГИС само по себе не следует, что записи разговоров получит государство. ГИС "Антифрод" ведет Минцифры. Доступ по закону есть у Генпрокуратуры, СК, ЦБ, банков, операторов связи. Роскомнадзор ведет другую систему с похожим названием, она проверяет подмену номера. Их легко перепутать. Какие сведения уходят в ГИС, определяет правительство. По логике закона там нужен номер и признак мошенничества. Текст разговора там, по-моему, вообще ни к чему», — указал Илья Ильинский.

Эксперт напомнил, что содержание звонка — это тайна связи. «Режим строже, чем у персональных данных. Если делать нормально, то речь распознают внутри периметра оператора. Текст хранят не дольше, чем нужно для проверки, наружу уходит только результат. Это стоит прописать в требованиях к платформе», — говорит эксперт.

Дополнительно по закону № 210-ФЗ операторы обязаны передавать данные по запросу МВД, ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры через СМЭВ в течение 24 часов, добавляет юрист Александра Лихман, юрист Lidings. «Таким образом, доступ получает широкий круг пользователей ГИС, но фактический контроль над объемом предоставляемой информации находится у исполнительной власти и правоохранительных органов», — указывает юрист.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавляет, что для обычных граждан такая практика не представляет никакой опасности, потому что она в том или ином виде уже существует. «Утечки личных и персональных данных здесь маловероятны, потому что есть закон о связи, закон о тайне связи, и оператор не имеет права, даже расшифровывая звонок, без вашего разрешения что-то делать. То есть вы должны в прямом и явном виде дать возможность оператору расшифровать ваш звонок», — заявил Эльдар Муртазин.

Интеграция в Антифрод действительно будет означать возможность доступа к данным у органов, однако в любом случае она будет и без внедрения ИИ-аналитики, добавляет Сергей Сайганов, партнер Comply, руководитель практики Tech.